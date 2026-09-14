Construcțiile au ținut anul acesta economia României pe picioare. Aproape jumătate din toate investițiile din țară au mers în acest sector. Numai că motorul se poate opri brusc. PNRR, programul care a alimentat zeci de mii de șantiere, s-a încheiat oficial. Constructorii spun că nu mai au proiecte noi, iar zeci de mii de angajați riscă să rămână fără loc de muncă.

Cinci din zece investiții în primul semestru din acest an au mers în construcții, în creștere de la 39% faţă de 2025, arata INS. Din banii de PNRR, aproape 9 miliarde și jumătate de euro s-au dus tot aici, adică jumătate din tot ce a absorbit România. Banii aceia s-au terminat.

"Ce facem după PNRR? Acum e un apel disperat al nostru: politicienii să se trezească. Nu avem proiecte care să fie derulabile. Majoritatea nu au cofinanțarea asigurată, chiar cele pe fonduri europene în derulare. Nu vor mai veni "dai factura, primești banul”, vor veni pe ținte de reformă, de reorganizare, pe ținte clare. Dacă nu vom fi în stare să le respectăm, nu vom primi bani", a declarat Cristian Erbașu, președinte FPSC.

Constructorii trag un semnal de alarmă

Constructorii se tem că, odată încheiate proiectele din PNRR, forța de muncă mai ales cea calificată va pleca din țară, spre piețele unde există cerere. Germania, de exemplu, a lansat un program de atragere a 200.000 de muncitori în construcții. La noi, în schimb, riscă să nu mai aibă ce lucra. Iar o parte dintre cei necalificați ar putea ajunge direct în șomaj.

Articolul continuă după reclamă

"Era bine, dar nu mai merge. O fi, nu o fi... ne mutăm la țară. Ne rugăm la Dumnezeu să fie de lucru". "În altă țară. În Germania, în Anglia", spun muncitorii.

"Anul viitor nu se vede prea bine, în condițiile în care ni s-a cerut să ne încingem la maximum să terminăm proiectele prin PNRR. Am făcut-o. Acum, ce facem cu acești oameni? Nu sunt niște umerașe pe care să-i băgăm în cuier și să-i scoatem iar peste 3 ani, când avem nevoie de ei", a declarat Cristian Erbașu, președinte FPSC.

Irinel Gheorghe, constructor Dar ce le oferă România privaților? Prețuri cele mai mari la energie din Europa, lipsă de predictibilitate fiscală și un cost al forței de muncă care nu mai e un argument pentru România.

Criză la orizont în construcții

Peste toate astea se adaugă prețurile. Materialele de construcții s-au scumpit cu aproape 9% într-un an. Iar producătorii români spun că sunt sufocați de importuri ieftine, mai ales din afara Uniunii Europene.

"Prețurile cresc cu 8,9%, iar industria prelucrătoare cu 9,4%. Ne confruntăm cu o scădere a volumului și creștere a prețurilor. Am constatat că avem importuri foarte mari. Foarte mult pentru o țară care are capacități foarte mari de producție", a declarat Valentin Petrescu, președinte Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă.

Aproape jumătate din materialele de construcții aduse în țară vin acum din afara Uniunii. Acum doi ani erau 44%.

Și mai e o problemă. Din cele 9 miliarde și jumătate contractate prin PNRR, lucrările sunt făcute în proporție de două treimi. Banii, însă, au ajuns pe jumătate. Aproape 3 miliarde de euro sunt lucrări executate și neplătite. Facturi care stau, acum, pe mesele firmelor de construcții.