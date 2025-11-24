Antena Meniu Search
Un adolescent de 15 ani din Neamţ a furat maşina tatălui său şi a provocat un accident

Poliţiştii din Neamţ au deschis un dosar penal după ce un minor de 15 ani a furat mașina tatălui său și a provocat un accident rutier în municipiul Roman. Din fericire, accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 11:05
Martorii care au asistat la evenimentul rutier au sunat la 112, iar la faţa locului au ajuns poliţiştii.

"În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că un minor în vârstă de 15 ani ar fi condus un autoturism dinspre strada Ştefan cel Mare spre artera ocolitoare Vest, iar la intersecţia cu strada Măgurei a efectuat virajul la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, acroşând bordura aflată pe marginea sensului opus de mers. În urma evenimentului au rezultat numai pagube materiale", a precizat IPJ Neamţ.

Minorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din cercetări a rezultat că băiatul ar fi luat autoturismul tatălui, fără încuviinţarea acestuia.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru furt în scop de folosinţă şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. 

