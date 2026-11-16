Meci de fotbal ca-n rigul de box, în judeţul Timiş. Un arbitru de 21 de ani a fost luat la bătaie de doi jucători ai echipei oaspete.

Scandalul a izbucnit în repriza a doua, la scurt timp după pauză, când o decizie a centralului i-ar fi înfuriat pe cei doi fotbaliști, ambii în vârstă de 41 de ani.

Supăraţi nevoie mare, au sărit direct la arbitru, iar spiritele s-au încins atât de tare, încât a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Partida a fost suspendată, iar cei doi agresori sunt acum cercetați penal pentru lovire sau alte violențe.

"Deja eşti nesimţit, bă! Tot de dai şmecher! La fiecare etapă, te dai şmecher!"