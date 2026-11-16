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Şofer francez de 21 de ani, prins când gonea cu 189km/h pe o stradă din Neamţ

Imagine ilustrativă - Shutterstock
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Editor I.I. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.11.2026, 13:05 | Modificat la 16.11.2026, 13:14

Un francez de 21 de ani a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 189 km/h în interiorul localităţii Dumbrava, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

"Poliţiştii din cadrul Formaţiunii Rutiere Târgu-Neamţ, în timp ce desfăşurau activităţi de supraveghere şi control al traficului rutier pe DN 15B, în localitatea Dumbrava, au depistat un autoturism care circula cu viteza de 189 km/h.

În urma opririi regulamentare a autoturismului, poliţiştii au stabilit că acesta era condus de un tânăr de 21 de ani, cetăţean francez", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

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Pentru abaterea constatată, tânărul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 4.325 de lei. Totodată, a fost dispusă măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile. 

Iulia Iancu
I.I.
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