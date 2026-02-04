Antena Meniu Search
Accident grav într-o comună din judeţul Vrancea. Un adolescent teribilist de 16 ani, care nu avea permis de conducere şi-a băgat trei prieteni în spital.

de Redactia Observator

la 04.02.2026 , 08:33

Pe imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se observă cum maşina, pe care tânărul de 16 ani a furat-o de la bunicul său, scapă de sub control, intră pe contrasens şi se izbeşte violent de un cap de pod.

Autoturismul se răstoarnă, iar cei trei pasageri, cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani, sunt răniți în urma impactului. După accident, tânărul aflat la volan fuge de la locul accidentului, fiind găsit acasă, câteva ore mai târziu.

vrancea accident adolescent
