Fragmente dintr-o dronă militară, găsite în curtea unui localnic din Vrancea

Fragmente dintr-o dronă militară au fost găsite în curtea unui localnic din Vrancea. MApN confirmă informaţia fără însă să ofere şi alte detalii. O investigaţie este în curs de desfăşurare.

Resturi metalice ce provin de la dronă au fost găsite în curtea casei dintr-o gospodărie din comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea.

Reacţia MApN

În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de specialiști pentru efectuarea unei investigații comune, în localitatea Tănăsoaia, ca urmare a descoperirii unor resturi metalice care indică un posibil vehicul aerian.

Fragmentele descoperite au fost ridicate de la fața locului în vederea analizării.

Investigaţia, în curs

Potrivit Jurnal de Vrancea, proprietarul terenului a anunțat imediat autoritățile, iar la fața locului au ajuns echipe de specialiști de la SRI și armată. Sursa menționată susține că drona nu avea explozibil fiind, probabil, folosită în misiuni de spionaj. Aparatul de zbor nu a explodat în urma impactului cu solul.

Incidentul nu reprezintă o premieră. Resturi de dronă au fost descoperite în județul Tulcea, lângă graniță, dar și în Vrancea și Argeș, aflate la mare distanță de țintele ucrainene atacate de ruși.

