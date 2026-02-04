Dacia începe să-şi reducă personalul de la 1 martie, o mutare planificată pe fondul unei scăderi a producţiei estimată pentru 2026.

- Dacia îşi reduce personalul, sute de oameni pleacă. Cei care renunţă de bunăvoie primesc până la 50.000 € - Shutterstock

Potrivit profit.ro, cei care acceptă încetarea contractului de muncă de bunăvoie sau se oferă chiar ei să plece vor primi sume importante, raportat la funcţia deţinută în uzinele Dacia şi vechimea la locul de muncă.

Sumele primite de angajaţii care pleacă

Astfel, cea mai mică sumă pe care o vor primi angajaţii care aleg să plece este de 25.000 de lei net, plus salariul la zi. Acest standard se aplică celor care au 2 ani vechime sau mai puţin. Angajaţii care au o vechime între 2 şi 4 ani vor primi 63.000 de lei, iar cei care au între 4 şi 8 ani vor primi 113.000 lei. Pentru angajaţii cu o vechime între 8 şi 12 ani se va aplica un "bonus" financiar de 137.000 de lei, iar cei între 12 şi 16 ani vor primi 167.000 de lei. Cei cu peste 16 ani vechime vor primi la plecare 210.000 de lei, plus salariul la zi, ceea ce înseamnă peste 40.000 de euro.

Va exista şi o categorie specială de angajaţi care va primi aproximativ 50.000 de euro. Este vorba despre angajaţii care s-au ales cu boli profesionale sau invalidătăţi pe perioada desfăşurării contractului cu Dacia.

