Apple cumpără o companie specializată în "detectarea cuvintelor rostite, emoţiilor, ritmului cardiac"

Compania israeliană, care până acum a operat discret, a depus anul trecut o cerere de brevet pentru a utiliza "micromișcări ale pielii faciale" pentru a detecta cuvintele rostite pe gură, a identifica o persoană și a-i evalua emoțiile, ritmul cardiac și alți indicatori.

Apple a anunțat achiziția unui startup israelian de inteligență artificială specializat în detectarea sunetelor, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 1,5 miliarde de dolari, relatează Haaretz.

Compania israeliană Q.ai a operat în mare parte discret și a depus anul trecut o cerere de brevet pentru a utiliza "micromișcări ale pielii faciale" pentru a detecta cuvinte rostite sau rostite, a identifica o persoană și a evalua emoțiile, ritmul cardiac, ritmul respirator și alți indicatori.

Unul dintre fondatorii Q.ai este Aviad Maizels, care a vândut PrimeSense către Apple în 2013. Compania, specializată în detectarea tridimensională, a ajutat Apple să treacă de la senzorii de amprentă la recunoașterea facială.

Printre alți fondatori se numără Yonatan Wexler și Avi Barliya. În ciuda faptului că operează în secret deplin, Q.ai a strâns zeci de milioane de dolari de la investitori printre care Aleph, Corner Ventures, Kleiner Prekins, Samsung și alții.

Cei 100 de angajați ai Q.ai, inclusiv Maizels, Wexler și Barliya, se vor alătura Apple, au declarat companiile.

"Ne concentrăm pe dezvoltarea celor mai inovatoare tehnologii, care fac posibilă crearea celor mai bune produse din lume", a declarat Johny Srouji, vicepreședinte senior al Apple pentru tehnologii hardware, pentru TheMarker.

