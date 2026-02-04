SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din România şi alte 5 ţări europene

Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. "Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", adaugă Comisia Juridică.

Captură din raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA

"Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.

Care sunt ţările vizate

Conform aceleiaşi surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024). "Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit sursei citate, reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit ”nicio dovadă” a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu – principala acuzaţie formulată de autorităţile române – şi că au informat autorităţile despre acest lucru. "De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.