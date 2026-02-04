SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din România şi alte 5 ţări europene
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de interferenţe în alegerile din mai multe ţări europene, între care şi România, începând din 2023, susţinând că aceasta a presat platformele online să cenzureze discursul politic. "Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", adaugă Comisia Juridică.
"Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.
Care sunt ţările vizate
Conform aceleiaşi surse, este vorba despre alegeri din Irlanda (2024 şi 2025), Franţa (2024), Ţările de Jos (2023 şi 2025), Slovacia (2023), România (2024) şi Moldova (2024). "Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară", afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.
Potrivit sursei citate, reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit ”nicio dovadă” a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu – principala acuzaţie formulată de autorităţile române – şi că au informat autorităţile despre acest lucru. "De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România", susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.
Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din Statele Unite ale Americii este controlată de aliaţii lui Donald Trump din Partidul Republican.
Reacția Comisiei Europene
Comisia Europeană respinge categoric acuzațiile. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că raportul de 160 de pagini realizat de „aliați ai lui Donald Trump” reprezintă „pure prostii”, sugerând că documentul are un caracter politic.
Instituția europeană susține că DSA nu limitează libertatea de exprimare, ci dimpotrivă, o protejează de influența excesivă a marilor platforme tehnologice. Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru afaceri digitale, a subliniat că UE acționează pentru a preveni manipularea algoritmică a alegerilor și pentru a garanta procese electorale "libere și corecte".
"Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa", a declarat acesta, adăugând că legislația digitală europeană urmărește responsabilizarea marilor companii de tehnologie, nu cenzura conținutului legitim.
Ce spune Musk despre raportul SUA
Miliardarul american Elon Musk a reacționat cu "wow" la mesajul distribuit pe platforma X de un propagandist rus, referitor la raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România.
Un popular cont de pe platforma X, care distribuie în mod constant conținut propagandist rus, a publicat marţi seară un mesaj în care susține în mod nefondat că "UE a trucat alegerile din România", referindu-se la un raport preliminar publicat de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA, în care se respinge existența dovezilor ingerințelor rusești în alegerile din România (2024). "Wow", a reacţionat Elon Musk.
Documente: Raportul Comisiei Juridice SUA.pdf
