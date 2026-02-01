"Te bat de te rup". Femeie din Vrancea, găsită moartă în casă. Fusese bătută cu bestialitate luna trecută

O femeie de 53 de ani din Vrancea a fost găsită moartă în casă cu urme de violenţă pe faţă. În urmă cu o lună, femeie fusese filmată în timp ce era lovită cu bestialitate de un bărbat băut. Autopsia a arătat însă că aceasta nu a murit din cauza bătăii. Poliţiştii au întocmit dosar penal pe numele bătăuşului.

Pe 18 decembrie, femeia a fost filmată în timp ce era bătută cu bestialitate de un bărbat în stare de ebrietate. „Te bat de te rup” îi strigă individul în timp ce o loveşte cu pumnul peste faţă de mai multe ori. Femeia îl roagă să se oprească, el însă o loveşte şi mai vehement. După multe lovituri, persoana care filmează decide să intervină verbal şi să îi ceară bărbatului să se oprească.

La mai bine de o lună de la acel incident, femeia a fost găsită moartă în casă. Pe faţă avea încă urme de lovituri.

Ce spun poliţiştii

La data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 09:20, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul că o persoană se află în stare de inconștiență, la o locuință din comuna Mera, sat Livada.

La fața locului se afla deja un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, care a efectuat manevre de resuscitare asupra unei femei în vârstă de 53 de ani, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia.

Având în vedere că persoana decedată prezenta urme de violență la nivelul feței, polițiștii au demarat de îndată verificări, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

În urma investigațiilor efectuate, s-a stabilit faptul că, la data de 18 decembrie 2025, femeia ar fi fost agresată fizic de către un bărbat în vârstă de 55 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se aflau în locuința acestuia.

Pe fondul unui conflict spontan și al consumului de băuturi alcoolice, bărbatul i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu palmele și pumnii în zona feței, victima căzând la sol.

Între cele două persoane nu a existat o relație de familie sau de conviețuire, femeia fiind o persoană cu stil de viață parazitar, fără locuință stabilă și cunoscută consumatoare de băuturi alcoolice, fiind găzduită temporar în mai multe locații, inclusiv pe fondul temperaturilor scăzute din perioada respectivă, iar până la momentul producerii evenimentului nu au fost înregistrate sesizări sau reclamații anterioare între persoanele implicate.

Ulterior, la data de 27 decembrie 2025, a fost efectuată expertiza medico-legală, iar potrivit constatărilor preliminare, decesul a fost patologic, cauzat de insuficiență cardio-respiratorie acută, fără legătură de cauzalitate cu leziunile de violență constatate.

În cauză, având în vedere aspectele rezultate din cercetări, s-a dispus extinderea urmăririi penale și pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului competent, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

