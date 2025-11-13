Un bărbat a transformat spitalul din Tulcea în câmp de luptă. A lovit 4 angajați și a semănat haos în saloane

Scene de groază la Spitalul Județean din Tulcea! Un pacient de 59 de ani, aflat în sevraj etilic, a transformat secția de medicină internă într-un câmp de luptă. Beat și scăpat de sub control, bărbatul a lovit trei asistente și un brancardier, iar înainte să se dezlănțuie, a semănat panică printre pacienții din saloane, dar şi de pe holurile spitalului.

Incidentul șocant s-a întâmplat miercuri dimineață, pe secția de medicină internă a Spitalului Județean Tulcea! Bărbatul de 59 de ani, internat cu sevraj etilic, a pus mâna pe un suport metalic și pe o ploscă, şi orbit de furia alimentată de lipsa alcoolului a ameninţat pe oricine i-a ieşit în cale.

"A venit iar cu stativul acela aici. S-a uitat. A decis uşa. A închis uşa şi a plecat", a declarat o pacientă. "El nu ştia ce face în momentele acelea. Trebuia luat şi imobilizat, iar după aceea, aplicat tratamentul conform protocolului pe care îl avem", a declarat Ion Năstăsescu, directorul Spitalului Județean Tulcea.

Cele trei asistente și brancardierul au încercat să-l imobilizeze, însă bărbatul s-a năpustit asupra lor. "Brancardierul nostru, săracul, faţă de celălalt, uitaţi, cât de firav este! Era să-l omoare! Cum se poate aşa ceva", povestesc pacienții.

Articolul continuă după reclamă

Pacientul recalcitrant a fost imobilizat de poliţişti şi amendat cu 3.000 de lei, iar acum urmează să fie supus și unei expertize psihiatrice. Dacă se va dovedi că a avut discernământ, riscă şi un dosar penal penal pentru loviri şi alte violențe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰