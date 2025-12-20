Mare grijă ce alegeţi să puneţi pe masă zilele următoare, ca să nu ajungeţi pe holurile spitalelor. Este drept, nu putem avea garanții absolute pentru niciun produs atunci când suntem în magazin și ne grăbim să bifăm lista de cumpărături, mai ales când vorbim despre carnea de porc.

Tocmai de aceea, pe lângă recomandările specialiștilor, contează și cantitatea pe care o consumăm.

Pe cât de gustoase sunt toate preparatele noastre tradiţionale - caltaboșii, cârnații sau chiar cozonacii făcuţi în casă - pe atât de repede pot transforma bucuria în durere sau chiar urgenţă medicală.

Mese bogate cu riscuri. Aşa arată meniul de Crăciun, atunci când nu se ţine cont de nimic. Sarmalele, salata de boeuf, prăjiturile şi cozonacul, toate sunt iubite şi dorite în perioada sărbătorilor, însă pot aduce probleme celor care fac exces.

Tocmai de aceea, medicii recomandă să fim foarte atenţi ce şi cât mănâncăm.

Cel mai uşor mod de a ţine sub control meniul de sărbătoare este să fim atenţi la porţii. Nu alegem farfurii de dimensiuni mari, ci unele mai mici în care punem câte puţin din fiecare preparat care ne face cu ochiul.

Mişcarea joacă şi ea un rol important în această perioadă. Ne ţine departe de spital şi de kilogramele în plus.

Astfel, sărbătorile nu trebuie să devină un motiv pentru a ajunge la urgenţe din cauza exceselor. Ele devin mai plăcute când mesele sunt planificate atent și servite cu măsură.

Angela Bertea

