Spitalele sunt tot mai aglomerate de la o săptămână la alta, pe măsură ce sezonul gripal se intensifică şi în România. Ultimele date arată că avem deja peste 5.000 de cazuri de gripă la noi în ţară. Numărul lor s-a dublat faţă de săptămâna trecută.

Vorbim despre o variantă a virusului de tip A, mult mai contagioasă decât cele precedente. Şi care poate da complicaţii serioase. În Marea Britanie, această variantă a gripei a provocat deja o adevărată criză sanitară.

Adrian Marinescu: "Vom avea o intensitate foarte mare în săptămânile care urmează"

Adrian Marinescu, director medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, a explicat la Observator la ce să ne aşteptăm în următoarea perioadă.

Articolul continuă după reclamă

"Vorbim în primul rând despre un sezon de gripă care începe să fie complicat. Ştim din alţi ani că finalul de an şi primele două luni ale anului următor sunt complicate. Deocamdată nu putem spune că e ceva diferit. Cu siguranţă însă că în fiecare an avem o variantă gripală nouă şi la fel se întâmplă şi acum. E clar că dacă avem în Europa, avem şi în România. Gripa se transmite foarte uşor, prin definiţie.

Vom avea o intensitate foarte mare în săptămânile care urmează. Nu e vorba doar despre vaccinare, care este cea mai importantă formă de protecţie, dar uităm şi de regulile de igienă, de autoizolare când avem simptome. Febră, tuse, dureri articulare şi musculare, toate acestea sunt simptome prin care gripa poate fi recunoscută uşor. Tratamentul antiviral te poate ridica din pat în cel mai scurt timp, cu condiţia să-l iei corect şi la timp", a declarat Adrian Marinescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰