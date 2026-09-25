De astăzi s-a deschis oficial primul Mall Drive-In din România în Otopeni. Vii cu mașina, nici măcar nu trebuie să cobori, comanzi, plătești și, în aproximativ 10 minute, primești produsele direct la mașină. Până acum, am văzut conceptul mai ales la câteva lanțuri internaționale de fast-food. În acest caz, este vorba despre 15 restaurante din care poți alege.

"Avem de la mâncare românească, internațională, grecească, coreeană, burger, pizza, japonez", spune Ilan Laufer, co-fondator al mall-ului drive through.

"Doamne, este minunat, este extraordinar. Chiar mă întrebam când o să se facă așa ceva. Unde în București nu ești pe grabă? Întotdeauna ești pe grabă, toată viața ești o grabă și ai nevoie de așa ceva. În momentul în care ți-e foame, ai făcut dreapta-stânga, ți-ai luat comandă și ai plecat", spune Gabriel MG, creator de conţinut.

Conceptul este nou la noi, însă inspiraţia vine de peste hotare

"Am locuit 2 ani în Statele Unite ale Americii și acolo majoritatea restaurantelor au ideea aceasta de drive-through. Și prima dată am văzut un centru comercial de tip drive-through în Statele Unite unde erau 4-5 restaurante, unde puteai să intri cu mașina la oricare doreai și mi s-a părut un concept facil, extraordinar, adică ceva unde poți să vii, nu trebuie să te dai din mașină jos neapărat și poți să îți iei tot ceea ce îți dorești. Am încercat să recreez genul acesta de concept în România", explică Ilan Laufer, co-fondator al mall-ului drive through.

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"Orice om care muncește știe că uneori ai nevoie să îți iei la pachet, recunosc că mănânc destul de repede, așa că am impresia că n-am niciodată timp să le fac pe toate", spune o persoană.

"Ai posibilitatea să nu renunţi la un mod de viaţă sănătos, chiar şi atunci când eşti mereu pe fugă. Plasează comanda şi în câteva minute i se oferă comanda dorită", spune Mihaela Poclit, managerul unui restaurant.

"La noi, în funcție de preparat, între 5 și 7 minute, maxim 10 minute. Acasă, Deci, să spun cu tot, preparat, probabil că cel puțin, nu știu, o oră. Plus curățenia de după", spune Olga Miloui, Co-proprietarul unui restaurant.

Drive-in mallul este dechis zilnic între orele 11 şi 22.