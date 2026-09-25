Momente de panică în centrul Atenei, după ce o explozie puternică a provocat prăbușirea unei clădiri rezidențiale din cartierul turistic Plaka, aflat în apropierea Acropolei. Trei persoane au fost rănite, iar suflul deflagrației a provocat pagube la clădirile, magazinele și mașinile din zonă. Autoritățile încearcă să stabilească ce a provocat explozia.

Nu este deocamdată clar ce a cauzat explozia din clădirea cu două etaje din Plaka, în apropierea unora dintre cele mai populare obiective turistice ale Atenei, inclusiv Acropolele şi Templul lui Zeus, proiectând pietre şi cioburi de sticlă până la trei străzi distanţă.

Purtătoarea de cuvânt a poliţiei, Constantina Dimoglidou, a declarat pentru postul public de televiziune ERT că pompierii nu au încheiat încă inspecţia la faţa locului, scrie Reuters.

Echipajele de pompieri şi ambulanţele s-au grăbit la faţa locului, în timp ce fumul se ridica deasupra monumentelor antice. Clădirea în care a avut loc explozia a fost redusă la o ruină de metal contorsionat, balcoane sparte şi dale de beton suspendate.

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Explozie în Atena, lângă Acropole

"A fost ca şi cum întreaga clădire, întregul bloc ar fi explodat. Atât de puternică a fost", a spus un rezident local, Andreas Martzaklis.

Autorităţile au declarat că un trecător a fost rănit. Două femei care fuseseră blocate într-o clădire alăturată au fost salvate şi sunt tratate la spital.

Zona găzduieşte numeroase hoteluri şi apartamente de închiriat pentru turişti, iar mulţimi de vizitatori se plimbă pe străzile sale înguste, mărginite de cafenele şi magazine de suveniruri.

O sursă din poliţie a declarat că cel puţin cinci persoane locuiau în clădire, o parte din aceasta fiind închiriată turiştilor. Nu este deocamdată clar dacă se afla cineva în interorul clădirii în momentul exploziei.

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