Un bărbat aflat în Uricani, judeţul Hunedoara, a ameinţat că îşi va ucide copilul, minor, pe care îl ţinea în braţe. El avea asupra sa un cutter. La faţa locului au intervenit negociatori de la trupele speciale ale Poliţiei.

Un bărbat din Hunedoara a ameninţat că îşi ucide copilul. Au intervenit negociatori şi trupele speciale - Inquam Photos /Alexandru Nechez

"Poliţistii au fost sesizaţi, la data de 5 august a.c., cu privire la faptul că un bărbat ameninţă cu acte de violenţă un minor pe care-l ţine în braţe, având asupra sa un obiect de tip cutter. La faţa locului s-a deplasat o echipă de negociatori din cadrul SAS", a transmis IPJ Hunedoara.

Poliţiştii au transmis că prioritatea echipei de intervenţie este protejarea vieţii şi integrităţii fizice a copilului, poliţiştii gestionând situaţia prin dialog şi măsuri specifice de negociere, în vederea soluţionării evenimentului în condiţii de maximă siguranţă.