Suspans la Bruxelles. Sancţiunile la adresa Rusiei expiră la noapte. Toţi ochii, pe Letonia şi Franţa

Situație extraordinară la Bruxelles. Letonia a blocat în ultimul minut acordul pentru ridicarea sancțiunilor pentru miliardarii ruși Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, în schimbul prelungirii pe trei ani a sancțiunilor impuse altor mii de cetăţeni şi companii ruseşti. Întregul regim de sancțiuni urmează să expire la miezul nopții, dacă toate cele 27 de state membre UE nu ajung la un acord unanim pentru reînnoirea acestuia.

Negocieri aprige, într-o cursă de ros unghiile la Bruxelles. Letonia a blocat astăzi, în ultimul minut, eliminarea oligarhului rus Alisher Usmanov de pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană.

Țara baltică a oprit astfel un compromis susținut de Franța, prin care ar fi fost ridicate sancțiunile la adresa miliardarilor Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, în schimbul prelungirii pe trei ani a restului de sancțiuni impuse la aproape 3000 de persoane și companii care au legături cu Rusia.

Toţi ochii pe Letonia şi Franţa

Reuniunea de dimineață a ambasadorilor UE de la Bruxelles s-a încheiat fără un acord. Nici Letonia, nici Franța nu dau înapoi. Discuțiile care urmau să se reia la ora locală 14:00 au fost amânate pentru ora 16:00, asta în condițiile în care, la miezul nopții, expiră întreaga listă de sancțiuni.

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Amintim că deciziile UE în materie de sancțiuni trebuie adoptate în unanimitate de cele 27 de țări membre. Potrivit Euronews, Letonia a propus, ca soluție de compromis, o nouă prelungire cu două săptămâni a listei de sancțiuni. Cu alte cuvinte, până după alegerile parlamentare programate în ţară pe 3 octombrie.

Cum au rănit mortal Franța și Luxemburg regimul de sancțiuni al UE împotriva Rusiei

Franța și Luxemburg au rănit mortal regimul de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, critică Financial Times.

Disputa de la Bruxelles ridică întrebări serioase despre mesajul transmis Kremlinului și despre credibilitatea politicii de sancțiuni a UE, deși este prezentat drept un compromis pentru a prelungi pe mai mulți ani, faţă de 6 şi 12 luni, sancțiunile împotriva ruşilor. Ridicarea lor pentru Usmanov şi Fridman ar transmite semnalul că UE poate fi șantajată, au transmis mai multe state, inclusiv țările baltice, care se opun demersului.

Franța și Luxemburgul au făcut presiuni ca Alisher Usmanov (născut în Uzbekistan) și Mihail Fridman (născut în Ucraina), doi dintre cei mai bogaţi oligarhi ruşi, să fie eliminați de pe lista de sancțiuni, invocând interese și considerente naționale.

Poziția Franței a provocat uimire la Bruxelles. Mai mulți diplomați europeni au declarat, sub protecția anonimatului, că Azerbaidjanul a reținut cel puțin doi cetățeni francezi și face presiuni asupra Parisului pentru ridicarea sancțiunilor împotriva lui Usmanov, care a făcut avere din minerit și din industria metalelor. Totuși, un înalt diplomat azer a respins săptămâna trecută aceste acuzații.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe, Pascal Confavreux, a declarat săptămâna trecută că poziția Franței în cazul lui Usmanov ține de securitatea națională și reprezintă un răspuns la o solicitare venită din partea unor parteneri. După ce Franța s-a alăturat Slovaciei în acest demers, și Luxemburgul a cerut același tratament pentru Fridman.

Fridman cere despăgubiri de 16 miliarde de dolari de la Luxemburg

Uniunea Europeană a impus sancțiuni împotriva celor doi în 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia. Cei doi nu pot călători în UE, iar activele deținute în blocul comunitar le-au fost înghețate. Potrivit Bloomberg, averea lui Usmanov este estimată la 16,6 miliarde de dolari, iar cea a lui Fridman la 10 miliarde de dolari.

La momentul respectiv, UE îl descria pe Usmanov drept o persoană cu "legături deosebit de strânse" cu președintele rus Vladimir Putin. În cazul lui Fridman, Bruxelles-ul susținea că acesta "a sprijinit acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei".

Cei doi au contestat acuzațiile și au inițiat acțiuni în justiție pentru eliminarea sancțiunilor. Fridman cere despăgubiri de 16 miliarde de dolari de la Luxemburg. Litigiul a ajuns în procedura de arbitraj. Luxemburgul susține, potrivit diplomaților citați de Reuters, că, dacă Usmanov ar fi scos singur de pe lista de sancțiuni, poziția țării în cazul lui Fridman ar fi devenit mai dificilă.

Premierul ucrainean Sergii Korețkii a cerut ferm Bruxellesului să nu relaxeze nicio sancțiune împotriva Rusiei. Atacurile Moscovei au ucis 288 de oameni și au rănit peste 1700 doar în această lună, le-a amintit el europenilor.

"Este imoral și autodistructiv să le permitem oamenilor de afaceri și oligarhilor ruși să scape de consecințele unui război la care nu au renunțat niciodată. Ucraina este atacată chiar acum. Europa nu poate trata persoanele care susțin Rusia ca pe niște prieteni. Sancțiunile trebuie să rămână. Punct", a scris el pe X.

Până în prezent, UE a adoptat 21 pachete de sancţiuni contra Rusiei, cel mai recent pe 23 iulie 2026.