Explozie urmată de incendiu la un salon de înfrumuseţare din Iaşi, care funcţiona într-o cameră de cămin

Pompierii militari au intervenit, luni dimineaţă, la o explozie urmată de incendiu, într-o cameră de cămin în care funcţiona un salon de înfrumuseţare. La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două echipaje de prim ajutor calificat. În urma evenimentului, nimeni nu a fost rănit. Au fost afectate bunurile aflate în interiorul salonului, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi. Echipele de intervenţie au stabilit că incendiul şi explozia au fost provocate intenţionat, cazul fiind în atenţia organelor de cercetare competente.

Explozie provocată intenționat într-un salon de înfrumusețare care funcționa într-o cameră de cămin din Iași - Shutterstock

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi informează că pompierii Detaşamentului 2 au intervenit, luni dimineaţă, în urma unui apel la 112, pe bulevardul Nicolae Iorga, din municipiul Iaşi, pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă privind o explozie urmată de incendiu într-o cameră de cămin în care funcţiona un salon de înfrumuseţare, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi două echipaje de prim ajutor calificat, cu echipajele aferente fiind notificat şi operatorul reţelei de distribuţie a gazelor naturale, pentru verificări de specialitate.

"La sosirea forţelor de intervenţie, încăperea era inundată cu fum, fără flacără deschisă, iar în urma recunoaşterii s-a constatat că structura de rezistenţă a încăperii nu a fost afectată. De asemenea, nu au existat persoane care să necesite evacuarea sau care să se autoevacueze, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime. În urma intervenţiei, pompierii au evacuat fumul din încăpere şi au asigurat măsurile specifice pentru înlăturarea oricărui pericol", precizează aceeaşi sursă.

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Reprezentanţii ISU Iaşi menţionează că în urma cercetărilor, specialiştii au stabilit că zgomotul puternic perceput de apelant nu a fost produs de o acumulare de gaze naturale, ci de "aruncarea prin geamul uşii de acces a unui recipient cu combustibil, folosit pentru provocarea incendiului".

Potrivit aceleiaşi surse, au fost afectate bunurile aflate în interiorul salonului, pe o suprafaţă de aproximativ 40 de metri pătraţi.

"Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea focului deschis în spaţii închise, în mod intenţionat pentru a genera incendiul. Cazul a rămas în atenţia organelor de cercetare competente, care continuă investigaţiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului", mai arată sursa citată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Sturdza" al Judeţului Iaşi reaminteşte cetăţenilor că orice situaţie care poate pune în pericol viaţa, bunurile sau siguranţa publică trebuie semnalată de îndată prin apel la 112.