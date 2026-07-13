Un bărbat şi-a dat foc într-o bancă din Slatina nemulţumit că nu ar fi primit suma de bani pe care o dorea

Un bărbat în vârstă de 57 de ani şi-ar dat foc în sediul unei unităţi bancare din municipiul Slatina, după ce ar fi vrut să scoată bani din contul său şi nu ar fi reuşit.

Un bărbat şi-a dat foc într-o bancă din Slatina pentru că nu a putut să-şi retragă banii din cont - Shutterstock

După ce reprezentanţii băncii i-ar fi spus că nu poate retrage deocamdată banii din cont, bărbatul ar fi avertizat că-şi va da foc şi s-ar fi stropit cu acetonă, substanţă pe care ar fi avut-o la el, într-un recipient de mici dimensiuni, au precizat pentru Agerpres reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Până la sosirea pompierilor şi poliţiştilor, bărbatul şi-ar fi dat foc, suferind arsuri pe braţe, pe piept şi pe faţă.

El a fost transportat la spital în stare stabilă, conştient.

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Bărbatul care s-ar fi incendiat riscă să fie cercetat penal în urma incidentului, care a avut loc la o unitate bancară din zona centrală a municipiului Slatina.