Video Un beach bar din Mamaia Nord a ars ca o torţă. Localul nu avea nevoie de autorizaţie ISU
Un incendiu violent a distrus aseară un club aflat pe o plajă din stațiunea Mamaia. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, clubul fiind gol în momentul izbucnirii incendiului. Potrivit legii, clubul nu avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Anchetatorii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.
Ca o torţă a ars aseară beach barul situat într-o zonă exclusivistă din Mamaia Nord. Flăcările uriaşe au cuprins rapid întreaga construcţie, iar multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a limita extinderea incendiului către alte amenajări de pe plajă.
Din localul care funcționa ca plajă, restaurant și club nu a mai rămas nimic. Dacă până aseară era plin de turiști, acum a rămas doar scheletul metalic de susținere.
"La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcţie. Din fericire, nu au fost înregistrate victime", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.
Reporter: Mai există riscul să se mai reaprindă?
Pompier: Nu, nu, dar oricum nu plecăm până nu... stingem tot.
Fiind amenajat în aer liber şi funcţionând ca un spaţiu deschis, localul nu era obligat să deţină autorizaţie ISU pentru securitate la incendiu. Cauza izbucnirii dezastrului urmează să fie stabilită de anchetatori.
