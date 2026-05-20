Un incendiu violent a distrus aseară un club aflat pe o plajă din stațiunea Mamaia. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, clubul fiind gol în momentul izbucnirii incendiului. Potrivit legii, clubul nu avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Anchetatorii urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul.

Ca o torţă a ars aseară beach barul situat într-o zonă exclusivistă din Mamaia Nord. Flăcările uriaşe au cuprins rapid întreaga construcţie, iar multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a limita extinderea incendiului către alte amenajări de pe plajă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Din localul care funcționa ca plajă, restaurant și club nu a mai rămas nimic. Dacă până aseară era plin de turiști, acum a rămas doar scheletul metalic de susținere.

Articolul continuă după reclamă

"La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la întreaga construcţie. Din fericire, nu au fost înregistrate victime", a declarat Ana Maria Stoica, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

Reporter: Mai există riscul să se mai reaprindă?

Pompier: Nu, nu, dar oricum nu plecăm până nu... stingem tot.

Fiind amenajat în aer liber şi funcţionând ca un spaţiu deschis, localul nu era obligat să deţină autorizaţie ISU pentru securitate la incendiu. Cauza izbucnirii dezastrului urmează să fie stabilită de anchetatori.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰