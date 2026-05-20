Inteligența artificială schimbă deja felul în care elevii învață, iar școala românească încearcă să țină pasul cu noile tehnologii. Profesori, experți în educație și lideri din domeniul digital au discutat, la EduFEST 2026, despre cum ar trebui adaptată educația pentru generația crescută cu telefoane, aplicații și AI. Evenimentul organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în parteneriat cu Ministerul Educației, a fost susținut, în calitate de partener educațional, de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Educația viitorului se mută ușor și sigur în zona digitală, unde inteligența artificială devine instrument de lucru în clasă.

"Inteligența artificială aduce informații, aduce prelucrare de date, de imagini, formează teme, are o resursă educațională incredibilă care, pusă la dispoziția elevului și a profesorului deopotrivă, un instrument care poate fi folosit și îmbunătăți viața", a spus rectorul Universității Politehnica București, Mihnea Costoiu.

Specialiștii avertizează, în acest context, că școala trebuie să se adapteze rapid, altfel riscă să piardă contactul cu realitatea generațiilor actuale.

"Trebuie să acceptăm că inteligența există și, pe de altă parte, trebuie să acceptăm că dacă nu ne pregătim pentru ea, vom goli școala de conținut", a mai spus Mihnea Costoiu.

Cum se schimbă educaţia de-a lungul timpului

În cadrul conferinței "Viitorul educației în era Inteligenței Artificiale", experții au vorbit și despre diferențele dintre modul în care învățau generațiile trecute și felul în care funcționează astăzi mintea elevilor crescuți în era digitală.

"Educația e în plină schimbare, mentalitățile sunt în plină schimbare și că nu putem doar să livrăm informații și să sperăm că aceasta va ajunge acolo unde trebuie. […] Tiparul neurocognitiv al excelenței românești ar putea să îi ajute pe profesori să înțeleagă că, dacă își cunosc elevii, le este mult mai ușor să diferențieze felul în care predau și felul în care poate, în care pot ajuta fiecare elev în parte", a spus reprezentantul FDVDR, Gabriela Maalouf.

Ce urmează în educaţia din România

Iar următorul pas, spun specialiștii, ține de modul în care aceste idei pot fi transformate în politici educaționale aplicabile la nivel național.

"Politici de educație pentru inteligență artificială pot fi introduse în România. Desigur, e nevoie și de voință politică și ca decidenții noștri să înțeleagă nevoia. Și acum ne referim la educație, nevoia profesorilor de formare în primul rând în folosirea AI", a spus președintele Mediawise Society, Nicoleta Fotiade.

În cadrul evenimentului, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în calitate de partener educațional, a prezentat direcții și proiecte dedicate performanței în educație: "Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești", "100 de tineri pentru dezvoltarea României" și "Liga Profesorilor Excepționali", programe care vizează susținerea elevilor și a cadrelor didactice.

