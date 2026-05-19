Incendiu violent seara trecută în judeţul Ilfov, la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins rapid în zonă, iar din cauza degajărilor a fost emis și un mesaj RO-Alert. Norul gros de fum a fost vizibil de la kilometri distanță şi a ajuns până în centrul Capitalei. Trei oameni, dintre care doi pompieri aflaţi la datorie, au fost răniţi în timpul incendiului.

Un nor imens de fum negru a umplut cerul dintr-o dată în Bragadiru. În jurul orei 20:00 a fost dat primul apel la 112. În doar câteva minute, zeci de pompieri au împânzit perimetrul într-o misiune contracronometru. Fumul dens a creat panică până în centrul orașului.

"Fumul e atât de dens încât se vede până în Bucureşti, în zona Crângaşi, la mai bine de 10 kilometri de depozit", a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Din cauza nivelului ridicat de toxine, a fost emis și un mesaj RO-ALERT.

Articolul continuă după reclamă

"Incendiul a izbucnit în acest depozit de pe Şoseaua Alexandriei. Focul a afectat aproximativ 1.000 de metri pătraţi din hală, iar în interior se aflau cauciucuri", a transmis Eduard Marin, reporter Observator.

Pompierii au intervenit cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă si mai multe echipaje de salvare de la înălțime.

"S-a auzit o bubuitură deodată aşa, şi fum". "Pericolul a fost cu atât mai mare, întrucât la doar câţiva metri distanţă de flăcări se afla o benzinărie. Doar norocul a făcut să fie evitată o tragedie", au spus martorii.

Flăcările au afectat și clădirile din apropiere. Fațada unui depozit vecin și două masini au fost cuprinse de foc.

"Au fost trei victime ca urmare a acestui eveniment, dintre care doi pompieri care au suferit o luxaţie uşoară la nivelul membrului superior şi o persoană civilă care a suferit o arsură uşoară la nivelul mâinii", a afirmat Eduard Ştefan, din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov.

În urma incendiului, depozitul s-a transformat într-un morman de fiare. Timp de aproximativ două ore, traficul din zonă a fost deviat de polițiști. Pompierii urmează să stabilească acum de la ce a pornit totul.

Eduard Marin Like Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează” care te ține mereu în priză. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰