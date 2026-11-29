Cum sărbătorile de iarnă bat la uşă, gândul deja ne zboară şi la Crăciun. Unii au împodobit deja bradul şi au aprins luminiţele, în timp ce alţii aşteaptă luna decembrie sau chiar Ajunul. Aşadar, vine întrebarea, când e momentul potrivit să aducem magia sărbătorilor în casă?

În unele case, Crăciunul a început deja! Bradul este împodobit, luminiţele strălucesc, iar colindele răsună încă din noiembrie. Pentru unii, bucuria sărbătorilor nu poate începe niciodată prea devreme. Alţii spun însă că, dacă intrăm prea repede în atmosfera de Crăciun, riscăm să ne pierdem entuziasmul până la sosirea Moşului.

”Mi se pare prea mult, ajungem în preajma Crăciunului și deja suntem suprasaturați”.

”Pe 24 vine Moșul pe horn, atunci e frumos”.

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”Undeva după 15 decembrie la mine în casă, cel puțin”, spun oamenii.

Dar ce spun tradiţiile?

”Din punct de vedere liturgic și tipiconal, putem considera ziua de 21 noiembrie ca fiind momentul de început al cântării colindelor. Împodobirea bradului ține mai mult de o tradiție populară și aceasta poate fi făcută în momentul în care fiecare de cuviință, consideră de cuviință în propriile case”, spune un preot.

Psihologii au şi o explicaţie pentru care unii oameni simt nevoia să aducă mai devreme atmosfera sărbătorilor în case.

”Pe un context al unui stil de viaţă destul de aglomerat şi, pe alocuri, chiar stresant, oamenii apelează la mecanisme cu mesaje de sărbători ca să poată să-şi protejeze această tensiune internă”, spune Liliana Hajdi, psiholog.

Dacă în privinţa colindelor şi a împodobirii bradului nu am reuşit să ne hotărâm la o dată potrivită, când vine vorba de vinul fiert suntem cu toţii de acord că este o idee bună încă din momentul în care s-a făcut frig afară şi cine nu consumă alcool, are varianta ceaiului de cătină.

Aşadar, fie că alegem începutul lui decembrie, Ajunul Crăciunului sau chiar luna noiembrie, important este ca sărbătorile să ne găsească bucuroşi.