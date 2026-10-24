Nu există zi fără incident în şcolile din România, dar violenţa între copii începe în familie. În Ialomiţa, un copil de 13 ani a fost urmărit cu maşina şi lovit de tatăl unui coleg de şcoală. Scenele şocante au fost surprinse de camerele video, iar părinții copilului au sesizat poliția.

Totul a pornit de la un conflict între elevi. În timp ce se aflau la şcoală, pe fondul unui conflict mai vechi, s-au certat în ziua respectivă. Tatăl unuia dintre copii a decis să-şi facă singur dreptate. S-a urcat la volanul maşinii şi a început să-l urmărească pe celălalt copil, pe un câmp.

Anchetă deschisă de poliţişti

În momentul în care a ajuns în dreptul copilului, a coborât din maşină şi a început să-l lovească cu picioarele. Părinţii copilului agresat au luat imaginile de pe camera de supraveghere a vecinului şi au mers direct la poliţie pentru a depune plângere.

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Asta nu înainte de a suna la 112 pentru a-i chema pe poliţişti la faţa locului să constate cele întâmplate. Este o anchetă în desfăşurare în acest moment.