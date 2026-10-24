Video Un copil de 13 de ani din Ialomiţa, urmărit cu maşina şi lovit de tatăl unui coleg de şcoală
Nu există zi fără incident în şcolile din România, dar violenţa între copii începe în familie. În Ialomiţa, un copil de 13 ani a fost urmărit cu maşina şi lovit de tatăl unui coleg de şcoală. Scenele şocante au fost surprinse de camerele video, iar părinții copilului au sesizat poliția.
Totul a pornit de la un conflict între elevi. În timp ce se aflau la şcoală, pe fondul unui conflict mai vechi, s-au certat în ziua respectivă. Tatăl unuia dintre copii a decis să-şi facă singur dreptate. S-a urcat la volanul maşinii şi a început să-l urmărească pe celălalt copil, pe un câmp.
Anchetă deschisă de poliţişti
În momentul în care a ajuns în dreptul copilului, a coborât din maşină şi a început să-l lovească cu picioarele. Părinţii copilului agresat au luat imaginile de pe camera de supraveghere a vecinului şi au mers direct la poliţie pentru a depune plângere.
Asta nu înainte de a suna la 112 pentru a-i chema pe poliţişti la faţa locului să constate cele întâmplate. Este o anchetă în desfăşurare în acest moment.