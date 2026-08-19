Un deţinut care presta muncă pe un şantier din municipiul Baia Mare a evadat de la locul de muncă, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare, Norbert Borgyos.

Un deţinut aflat la muncă în Baia Mare a evadat. Ar fi spus deţinuţilor că merge să-şi omoare soţia - ANP

"A evadat de la punctul de lucru de la Liceul Racoviţă, la aproximativ 13:30", a precizat Norbert Borgyos.

Conform sursei citate, în discuţii purtate cu alţi deţinuţi, bărbatul evadat ar fi afirmat că "merge acasă să-şi omoare soţia".

De asemenea, soţia acestuia a relatat că, în cursul zilei de marţi, s-ar fi certat la telefon cu bărbatul, pentru că acesta nu şi-ar fi văzut copiii de patru luni de zile.

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Potrivit reprezentantului Penitenciarului Baia Mare, bărbatul evadat purta un tricou negru şi pantaloni mov închis, este tuns scurt şi poartă barbă.