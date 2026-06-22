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Un elev din Oradea a leşinat înainte de Evaluarea Naţională. Adolescentul a susţinut examenul din spital

Un elev din Oradea a leşinat înainte de Evaluarea Naţională. Adolescentul a susţinut examenul din spital Evaluare Naţională cu emoţii în Bihor - Shutterstock | Imagine ilustrativă
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.06.2026, 18:08 | Modificat la 22.06.2026, 18:08

Un elev din Oradea a ajuns la spital, luni dimineaţă, după ce a leşinat acasă, înainte de prima probă a Evaluării Naţionale, potrivit Agerpres. Părinţii au cerut subiect de rezervă, iar copilul a susţinut examenul în spital, într-o sală special pusă la dispoziţie, sub supravegherea comisiei. În Bihor, un alt caz special a fost cel al unei eleve care a făcut atac de panică şi nu a mai intrat în examen.

Potrivit inspectorului şcolar general Alin Ştefănuţ, situaţia specială s-a înregistrat la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea.

"Dimineaţă, elevul a leşinat acasă, nu se ştie din ce cauză şi a fost transportat la spital, secţia de urgenţe. Părinţii au făcut solicitare pentru subiect de rezervă, l-au primit şi de la ora 13:00, elevul a susţinut examenul în spital", a declarat, pentru sursa citată, Alin Ştefănuţ.

El a precizat că un membru al comisiei de examen şi doi asistenţi s-au deplasat la spital, unde s-a pus la dispoziţie o sală în care elevul să poată susţine examenul în condiţii optime.

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Un alt caz special s-a înregistrat la Liceul Teoretic Nicolae Jiga din comuna Tinca, unde o elevă a suferit un atac de panică. Ea nu a mai intrat să susţină proba, dând apoi declaraţie în acest sens, şi nici nu a solicitat subiect de rezervă.

La prima probă a Evaluării naţionale au fost înscrişi în Bihor 4.452 de absolvenţi de clasa a VIII-a, din care 4.238 au fost prezenţi şi 214 absenţi.

Redactia Observator
Redactia Observator
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