În primăvara acestui an, aliații NATO au detectat în apropierea arhipelagului Svalbard submarine rusești care efectuau exerciții cu o tehnologie secretă, concepută pentru a neutraliza cabluri submarine critice fără a lăsa indicii privind autorii atacului, potrivit Reuters.

Arma secretă testată de Rusia în Arctica. NATO a dejucat operațiunea Moscovei înainte să fie finalizată - Shutterstock

Operațiunea clandestină a Rusiei, descrisă pentru Reuters de doi oficiali occidentali, a fost desfășurată de GUGI, direcția rusă specializată în operațiuni submarine, care a folosit submersibile de mare adâncime pentru a simula desfășurarea acestei tehnologii sofisticate și distructive.

O operațiune comună a Marii Britanii, Norvegiei și Statelor Unite a urmărit și interceptat navele rusești pe mare, au declarat cei doi oficiali, sub protecția anonimatului. Navele au fost împiedicate să își finalizeze exercițiul și, în cele din urmă, au părăsit zona.

Noua armă secretă a Rusiei, testată în apele Arctice

Marea Britanie și Norvegia anunțaseră încă din aprilie că au descoperit o operațiune secretă a Rusiei în apele arctice. Însă existența noii arme, locul în care s-a desfășurat operațiunea și implicarea Statelor Unite nu fuseseră făcute publice până acum.

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Confruntarea din adâncuri are loc într-un moment în care unii oficiali occidentali din serviciile de informații se tem că Kremlinul își intensifică operațiunile de sabotaj în Europa și se pregătește pentru un posibil conflict cu NATO.

Trei oficiali americani au declarat că unii analiști din serviciile de informații ale SUA sunt tot mai îngrijorați că Rusia ar putea testa pactul de apărare colectivă al NATO, prevăzut de Articolul 5. Dacă Moscova ar face acest lucru, distrugerea cablurilor submarine ar putea reprezenta o componentă esențială a unei astfel de operațiuni, au afirmat oficialii occidentali.

De ce sunt cablurile submarine o țintă strategică pentru Rusia

Cablurile, unele nu mai groase decât un furtun de grădină, sunt amplasate pe fundul mărilor sau îngropate imediat sub acesta și sunt vitale pentru conexiunile globale la internet și tranzacțiile financiare. Importanța lor economică și strategică le-a transformat în ținte și în conflictele din trecut, inclusiv în Primul și Al Doilea Război Mondial, când erau esențiale pentru transmiterea ordinelor prin telegraf sau telefon.

Două cabluri submarine de fibră optică, cu o lungime de aproximativ 1.400 de kilometri, leagă Svalbard de Norvegia continentală și ajung la adâncimi de până la 2.700 de metri. Acestea transportă cantități uriașe de date provenite de la sateliți și descărcate la stația terestră SvalSat, cea mai mare de acest tip din lume și parte a rețelei Near Space Network a NASA.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta incidentul. Kremlinul neagă constant că ar desfășura operațiuni de sabotaj în țările NATO sau că ar pregăti o confruntare cu Alianța.

Unii oficiali occidentali susțin că acțiunile Moscovei îndreptate împotriva statelor europene s-au intensificat în ultimele luni, în condițiile în care linia frontului din Ucraina a rămas în mare parte blocată.

Țări precum Polonia, Lituania și România au confirmat diferite incidente și încălcări. Cel mai recent, o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, în luna august, a determinat Germania să adopte o serie de măsuri, inclusiv închiderea unui consulat rus la Bonn și a unui centru cultural din Berlin.

CIA ar fi avertizat Moscova în privința operațiunilor de sabotaj din Europa

În august, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații, în parte pentru a avertiza Rusia să nu intensifice operațiunile de sabotaj în Europa, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile. Reuters nu a putut stabili dacă Ratcliffe a abordat și problema operațiunilor submarine secrete ale Rusiei. Kremlinul a refuzat să dezvăluie subiectele discutate.