Un gigant auto prezent şi în România anunţă concedieri și închiderea a cinci fabrici

Producătorul de utilaje şi piese auto Schaeffler va renunţa la încă 3.460 de angajaţi şi va închide cinci fabrici din Europa, din cauza concurenţei intense, cererii slabe pentru maşinile cu motor cu combustie internă şi adoptarea mai lentă decât se estima a vehiculelor electrice (EV), potrivit Agerpres.

Măsurile au rolul de a ajuta compania să continue să producă şi să dezvolte produse în mod competitiv în Germania şi în Europa, a afirmat directorul general Klaus Rosenfeld.

Schaeffler se aşteaptă ca măsurile să ducă la economii anuale de costuri de aproximativ 300 milioane de euro până în 2030, costurile excepţionale fiind estimate la aproximativ 480 milioane de euro, majoritatea urmând să fie înregistrate în 2026.

Compania intenţionează să închidă patru fabrici în Germania şi una în Belgia, în timp ce concedierile vor afecta 16 din uzinele sale. Până în 2028 aproximativ 2.660 de angajaţi vor fi concediaţi în Germania, cel mai mare punct de producţie al său, sau aproximativ 9% din forţa sa de muncă din această ţară, a informat Schaeffler.

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Incluzând precedentele măsuri de restructurare şi acordurile de pensionare semnate deja, forţa sa de muncă din Germania va scădea cu aproximativ 18%. La 30 septembrie 2026, Schaeffler avea 31.957 de angajaţi.

Unitatea din Brașov, afectată de restructurări

Planurile companiei vor avea consecințe și asupra fabricii din Brașov, deschisă în 2002, la Cristian. Reprezentanții grupului au confirmat că unitatea din România va fi afectată, însă nu au precizat câți angajați ar putea fi disponibilizați, potrivit Profit.ro.

O parte dintre activitățile de producție vor fi transferate către alte fabrici ale grupului. În același timp, compania are în vedere investiții pentru realizarea unor noi componente la Brașov, care în prezent sunt fabricate în alte unități din Europa și Asia.

Printre produsele care ar urma să fie transferate în alte fabrici se numără și anumite componente realizate în prezent la Brașov, inclusiv o serie de rulmenți. În schimb, unitatea din România ar putea prelua producția unor componente industriale destinate clienților europeni, dar și a unor componente de tehnică liniară fabricate în prezent în Taiwan și Germania.

Anterior, Schaeffler anunțase că fabrica din Brașov ar putea fi afectată de restructurări, alături de o unitate din Slovacia. În cadrul planurilor de reducere a costurilor și de creștere a competitivității, grupul a prevăzut și închiderea unor fabrici din Austria și Marea Britanie.