Un hoţ cu gusturi rafinate a dat lovitura de 5 ori la un magazin. După ce l-a prins, şi-a schimbat doar ţinta

A dat lovitura de cinci ori într-un magazin Auchan din Iaşi, de unde a plecat doar cu băuturi rafinate şi scumpe. Când a încercat şi a şasea oară, omul a fost prins. Nu a fost arestat imediat, aşa că şi-a schimbat ţinta. Nu însă şi năravul. Recent şi-a primit sentinţa.

La începutul anului, bărbatul a fost prins de agentul de pază având asupra sa două sticle de șampanie Moet și o sticlă de vodcă, în valoare totală de 988 lei. Furtul a dus la efectuarea unui inventar al băuturilor alcoolice, rezultând lipsuri semnificative. Prin vizionarea înregistrărilor făcute de camerele video s-a constatat că bărbatul se afla la al șaselea furt din Auchan. Cu o zi înainte, la ora 11.21, furase trei sticle de coniac a 74,6 lei bucata. Revenise în magazin, iar la ora 11.43, furase trei sticle de șampanie Moet & Chandon Imperial a câte 365 lei. În aceeași zi, la 13.41, mai furase trei sticle de șampanie, iar la ora 13.54, alte două. Pe 18 ianuarie, la 10.09, furase două sticle de coniac și una de șampanie. Fusese prins la 10.30, după o nouă încercare, scrie Ziarul de Iaşi.

S-a reprofilat

Pentru că nu a fost arestat imediat, pe 25 ianuarie, bărbatul a intrat într-un centru de amanet și a cerut să i se arate un telefon Motorola Edge 50 în valoare de 850 lei. Cum l-a avut în mână, a și fugit cu el. L-a vândut imediat unui trecător pentru suma de 300 de lei. Ulterior, în noaptea de 28/29 ianuarie, Ivan a pătruns în restaurantul Kiwan’S de pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar din spatele barului a sustras un telefon mobil Samsung S8 și 600 de lei în bancnote mici. Hoțul a fost prins de polițiști în aceeași dimineață la 11.30. Nu apucase să vândă telefonul, așa că acesta a putut fi restituit proprietarului.

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În aceeași zi, Ivan a fost arestat preventiv, rămânând în spatele gratiilor până pe 22 iunie. El a fost trimis în judecată pentru furt calificat în formă continuată. Magistrații l-au condamnat recent la un an și jumătate de închisoare, dar cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.