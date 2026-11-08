Un influencer sârb, îmbrăcat în trening, cu maieu și scobitoarea în colțul gurii, a fost cooptat de autoritățile din Timis în campania de promovare a Banatului – Regiune Gastronomică Europeană 2028. Îşi spune Balkan Dad și are peste patru milioane de urmăritori din toată lumea. Dincolo de personajul savuros pe care îl joacă în online, știe să transforme gastronomia și cultura balcanică în povești pe gustul tuturor.

Dacă nu l-ați întâlnit încă pe TikTok, faceți cunoștință cu Balkan Dad! S-a făcut remarcat cu videoclipuri pline de umor despre gastronomia, obiceiurile și viața balcanică. Acum, Balkan Dad a prins gustul Banatului. "Banatul este o regiune cu o istorie bogată, cu gastronomie și frumusețe. Aşa că mă vor folosi pe mine ca să îi ajut să promoveze asta. Abia aștept! Când pui pasiune în ce faci, toate lumea se va uita la lucrul acela", a declarat influencerul sârb.

Nu e prima încercare de a pune Banatul pe harta turistică printr-un nume cunoscut

Dincolo de personajul din online, e Milos Nedeljkov, un om care a transformat umorul și pasiunea pentru cultură balcanică într-un fenomen urmărit de milioane de oameni. Cu Balkan Dad, autoritățile speră ca Banatul și gastronomia sa să ajungă direct în feed-ul celor peste patru milioane de urmăritori ai influencerului. Miza este puterea rețelelor sociale, combinată cu stilul lui inconfundabil, cu umor și autoironie. Aceasta este rețeta prin care Banatul speră să le facă poftă străinilor să descopere aromele, preparatele și tradițiile locului. "Primul indicator sunt vizualizările și în 2028 numărul de vizitatori și de turiști care vor vizita regiunea noastra", a declarat Alexandru Iovescu, vicepreședinte CJ Timiș.

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Nu e însă prima încercare de a pune Banatul pe harta turistică printr-un nume cunoscut. În 2022, Consiliul Județean Timiș a plătit 25.000 de euro pentru filmele realizate de britanicul Charley Ottley, iar difuzarea unuia dintre ele pe canalele BBC europene a mai costat 10.000 de euro. De la documentare TV la clipuri pe TikTok și Instagram, strategia se schimbă, dar obiectivul rămâne același: ca oamenii să descopere Banatul și să vină să-l viziteze.