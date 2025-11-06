Un magistrat detașat în Spania a câștigat în instanță o diurnă de 2% din salariul brut pe zi

Tribunalul Sibiu a decis că judecătorul Claudiu Andrei Rus, detașat în Spania ca magistrat de legătură, trebuie să primească o diurnă de 2% pe zi din salariul său brut. Nemulțumit de banii pe care-i primea, Rus a dat în judecată Ministerul Justiției. Judecătorul are un salariu de 30.000 de lei net pe lună (aprox. 6000 de euro), iar statul îi plătește chiria de 3.600 de euro lunar, relatează Turnul Sfatului.

Tribunalul Sibiu a decis să îi acorde judecătorului Claudiu Andrei Rus dreptul de a primi o diurnă de 2% din salariul brut pentru fiecare zi în care e detașat în Spania ca magistrat de legătură, relatează Turnul Sfatului. El a considerat că Ministerul Justiției nu i-a acordat integral diurna prevăzută de legislație iar pentru a-și primi acești bani, a dat în judecată Ministerul Justiției.

Tribunalul Sibiu i-a dat dreptate. Ministerul Justiției este obligat să îi plătească aceste sume retroactiv, din februarie 2022 și până la finalul detașării, actualizate cu inflația și cu dobândă penalizatoare. Ministerul poate face apel în termen de 10 zile.

"Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Justiției. Obligă pârâtul să achite reclamantului drepturile salariale datorate cu titlu de diurnă, în cuantum de 2%/zi din indemnizaţia de încadrare brută lunară, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi la care se va calcula dobânda legală penalizatoare de la data la care aceste sume erau exigibile şi până la data plăţii efective, pentru perioada 01.02.2022 şi până la încetarea detaşării. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare", se precizează în sentința judecătorilor sibieni.

Rus a raportat în 2024 un venit net anual din salarii și restanțe salariale de aproape 750.000 de lei, adică peste 62.000 de lei pe lună (12.000 de euro pe lună).

Claudiu Andrei Rus primește deja 3.600 de euro pe lună doar pentru chiria din Spania

Judecătorul Rus este mutat cu familia la Madrid din februarie 2025, iar statul îi acoperă o chirie lunară de 3.600 de euro, pe lângă salariu. Potrivit Presshub, el câștigă aproximativ 30.000 lei salariu net. Ministerul Justiției a confirmat pentru sursa citată că pentru astfel de misiuni externe, statul plătește transportul, chiria, asigurările medicale și alte indemnizații legate de serviciu.

Cine este Claudiu Andrei Rus

Claudiu Andrei Rus a fost anterior judecător la Înalta Curte și vicepreședinte al Curții de Apel Alba. A fost judecătorul raportor în decizia ÎCCJ din 25 octombrie 2022 care a extins perioada în care faptele penale se prescriu mai repede. A făcut parte din completul care l-a achitat pe fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu.

El și soția sa Alexandra, tot magistrat, pensionată recent la 50 de ani, au fost promovați la Înalta Curte în mandatul de președinte al Liei Savonea la conducerea CSM.

Potrivit G4Media, cei doi dețin o casă și două apartamente în București, precum și două apartamente în Emiratele Arabe Unite, achiziționate în 2022 și 2024. În plus, în 2024, au donat copiilor lor terenuri și apartamente evaluate la 1,9 milioane lei.

