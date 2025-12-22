Justiţia din România a fost capturată de un sistem oligarhic format din unii lideri politici şi magistraţi de la vârful sistemului. Asta spun judecătorii şi procurorii care s-au întâlnit, azi, la Cotroceni, cu preşedintele. Consiliul Superior al Magistraturii a reacţionat şi a criticat dur "referendumul" anunţat de şeful statului. CSM susţine că acesta nu are bază legală şi, în consecinţă, nu poate avea nici urmări. Acţiunea preşedintelui a dat muniţie partidelor suveraniste, care strâng semnături în Parlament pentru suspendarea lui Nicuşor Dan.

11 magistraţi au stat faţă în faţă cu şeful statului şi au vorbit, mai bine de 3 ore, despre marile probleme din Justiţie.

"În ultimii ani s-a consolidat un sistem oligarhic în Justiţie, centrul de greutate se află la vârful ICCJ şi al CSM-ului. [...] Chiar dacă persoana care se află acum la vârful sistemului judiciar va pleca, mecanismele vor rămâne şi sistemul va funcţiona cu aceleaşi metehne", a spus judecătorul de la Tribunalul Covasna Liviu Cârneci.

"CSM controlează Inspecţia Judiciară, Inspecţia Judiciară este aservită CSM. În CSM, Înalta Curte şi Curţile de Apel deţin majoritatea. Ce ar trebui? Să se ancheteze singuri? Să se cerceteze singuri? Nu este posibil", a spus fostul procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, Alexandru Oancea.

Magistraţii i-au descris preşedintelui o Justiţie capturată şi au vorbit despre relaţia privilegiată dintre şefii sistemului şi unii lideri politici.

"Eu cred că Justiţia arată astfel pentru că societatea românească i-a permis mult prea des politicului să intervină în Justiţie. […] Dacă ne asumăm ca în continuare numirile să se facă prin jocuri politice netransparente, nu vom avea decât acest rezultat", a spus fostul procuror DNA Cristian Anghel.

Alţi 40 de magistraţi au cerut ca discuţiile să rămână confidenţiale şi să se poarte în spatele uşilor închise. Nicuşor Dan va iniţia, în ianuarie, un aşa-zis referendum în rândul magistraţilor. Şeful statului ar vrea să afle dacă CSM acţionează în interesul unui grup restrâns de la vârful sistemului de Justiţie. În acest caz, preşedintele susţine că întreaga conducere ar trebui să plece acasă.

"Asta nu e referendum pentru că nu-i prevăzut de lege, nu-i prevăzut de Constituţie. [...] Referendum pe profesii, pe meserii, pe ocupaţii nu avem", a spus fostul preşedinte CCR, Augustin Zegrean.

CSM critică iniţiativa anunţată de Nicuşor Dan

Consiliul Superior al Magistraturii a criticat dur iniţiativa anunţată de Nicuşor Dan.

Secţia pentru judecători susţine că "referendumul propus de preşedintele României nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii", motiv pentru care "nu va tolera nicio formă de ingerinţă în activitatea autorităţii judecătoreşti".

Ce spune ministrul Justiţiei despre iniţiativa preşedintelui

În acelaşi timp, Secţia pentru procurori a transmis că "Legea actuală prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea".

"Legea actuală prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind printre acestea. De altfel, membrii Secţiei pentru procurori nu ar avea nicio problemă în a-şi depune mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar cere-o" a transmis CSM.

"Nu pot să evaluez acum demersul domnului preşedinte Nicuşor Dan pentru că domnia sa a spus doar că intenţionează generic un referendum, fără să prezinte într-un mod mai aplicat care sunt instrumentele şi modalităţile în care doreşte să procedeze", a spus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Ambele moţiuni depuse de AUR au fost respinse în Parlament

Moţiunile depuse de AUR împotriva ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, au fost respinse astăzi în Parlament.

"În momentul în care ţara plânge, ţara arde pentru că Justiţia e în flăcări, dumneavoastră, extremiştii, nu faceţi nimic. [...] Domnule ministru, aveţi o mare responsabilitate să reveniţi la normal. Justiţia e oligarhizată şi n-aţi făcut nimic, aţi dat din umeri", a spus deputatul USR Alexandru Dumitru.

"USR-ul nu votează contra ministrului Justiţiei. [...] Măştile au căzut. Aceşti circari de doi lei nu vor independenţa Justiţiei. Vor să controleze Justiţia mai departe, eventual cu dl Coldea la butoanele coridoarelor", a spus deputatul AUR, George Simion.

Tot azi, Inspecţia Judiciară a publicat un raport în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder. Documentul arată că acuzaţiile care îl vizează pe şeful DNA, Marius Voineag, ar fi doar "simple speculaţii cu unicul scop de a-l discredita pe procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie".

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

