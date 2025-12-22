Ministerul Educației introduce două opționale noi pentru gimnaziu. Ce abilităţi dobândesc elevii

Ministerul Educaţiei și Cercetării a aprobat programele școlare pentru două discipline opționale noi la gimnaziu: "Elemente de educație media digitală" pentru clasa a VI-a și "Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!" pentru clasele a V-a - a VII-a.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că ambele discipline urmăresc dezvoltarea competențelor fundamentale pentru lumea contemporană și încurajează elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare. Opționalul de educație media digitală este introdus în premieră la nivel gimnazial, adaptând școala la provocările mediului digital și pregătind prerechizitele pentru disciplina existentă la liceu. Programul de educație pentru viață actualizează conținuturi existente și anticipează elemente noi din reforma curriculumului liceal.

"Ambele discipline vizează competenţe fundamentale pentru lumea de astăzi, astfel încât m-aş bucura ca elevii să le aleagă într-un număr cât mai mare! În ceea ce priveşte educaţia pentru media digitală, acest demers (1) este introdus în premieră la nivel de gimnaziu şi este astfel o adaptare a şcolii la provocările la care sunt supuşi copiii în lumea în care trăim, dar (2) pregăteşte şi prerechizitele pentru disciplina media digitală care există deja la nivel de liceu (şi care va fi păstrată şi în noua schimbare de curriculum la nivel liceal). Cu referire la educaţia pentru viaţă, programa reactualizează conţinuturi existente la nivel gimnazial şi anticipează noile conţinuturi de acest tip, introduse prin reforma curriculumului la nivel liceal", a declarat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, potrivit unui comunicat de presă.

Disciplina "Elemente de educație media digitală" urmărește ca elevii să învețe să gestioneze interacțiunea cu media, respectând principiile cetățeniei democratice, atât pentru exprimarea propriilor idei, cât și pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor digitale.

Opționalul "Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!" se desfășoară pe trei ani și urmărește dezvoltarea elevilor etapizat. În clasa a V-a, programul "Eu Aleg!" îi ajută pe elevi să își descopere valorile, să le ierarhizeze și să își fundamenteze deciziile personale. În clasa a VI-a, "Eu Acționez!" îi încurajează să transforme intențiile în fapte, să își asume responsabilități și să colaboreze eficient, dezvoltând perseverența. În clasa a VII-a, "Eu Inspir!" îi sprijină să dezvolte influența pozitivă, să cultive leadershipul colaborativ și să își consolideze reziliența și curajul în fața provocărilor.

Ministrul David a subliniat că disciplina promovează o pedagogie a experienței și acțiunii, menită să încurajeze elevii să descopere puterea deciziilor responsabile, curajul acțiunii și bucuria de a inspira schimbarea în comunitatea lor. Programele au fost realizate în colaborare cu Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Maxwell și sunt disponibile pe site-ul CNCE.

