Parcările de la intrarea în ţară s-au transformat în coşuri uriaşe de gunoi. Administratorii spun că aşa se întâmplă mereu în preajma sărbătorilor când se întorc mii de români în ţară şi promit să cureţe totul în următoarele zile.

Tomberonul plin ochi de gunoaie tronează în parcarea de pe ruta Nădlac - Timişoara. Tone de resturi sunt împrăştiate peste tot. Pe pungile aruncate se văd inscripţii ale unor magazine din Germania sau Italia, semn clar că au fost aruncate de cei care vin din aceste ţări.

"Mi se pare urât şi pentru noi, cât şi pentru străinii care poate trec şi văd aşa ceva. Nu ştiu să vă spun de ce, dacă este lipsă de educaţie, dacă este grabă", a punctat un bărbat.

"Afară sigur nu ar avea curaj să facă aşa ceva, la noi, din păcate, cred că se poate. [...] Am lucrat aici săptămâna trecută, am asfaltat şi într-adevăr au venit foarte mulţi, dar din păcate se şi vede în urma lor ce au lăsat", a relatat un alt bărbat.

Aproximativ 70 de tone de deşeuri în parcările de pe A1 în decembrie 2024

Administratorii parcărilor s-au obişnuit, spun că aşa se întâmplă mereu în preajma sărbătorilor. Mai mult, mulţi turişti îşi abandonează în parcări lucrurile stricate sau de care nu mai au nevoie.

"Cantitatea de deşeuri adunate din parcările gestionate de DRDP Timişoara pe Autostrada A1 a fost următoarea: în decembrie, anul trecut, aproximativ 70 de tone, iar în aprilie, în perioada Paştelui, în jur de 28 de tone", a spus purtătorul de cuvânt al DRDP Timişoara, Alina Sabou.

Autorităţile spun că în câteva zile parcările vor fi curăţate, dar nu este exclus ca după Anul Nou să se transforme din nou în tomberoanele turiştilor.

