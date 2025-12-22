Se adânceşte misterul în cazul dronei care s-a prăbuşit lângă o unitate militară din Argeş. Aparatul de zbor, dotat cu paraşută, nu are însemne după care să fie identificat proprietarul şi nici nu a apărut pe radarele armatei. Ancheta a fost preluată de DIICOT care trebuie să stabilească dacă drona era folosită pentru supraveghere sau pentru contrabandă.

Drona a fost descoperită de un bărbat care urcase la o partidă de vânătoare pe muntele Strâmtu, ce ţine de localitatea argeşeană Lereşti. Aparatul, înfipt cu botul în pământ, are o anvergură a aripilor de aproximativ 2 metri şi avea încă ataşată de el o paraşută.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au asigurat perimetrul. Totodată au fost informate instituţiile competente pentru luarea măsurilor legale ce se impun", a declarat Marius Rizea, purtător de cuvânt Poliţia Argeș.

Ipoteze analizate de anchetatori

La locul prăbuşirii au ajuns şi specialişti în detectarea substanțelor chimice sau radioactive, care au stabilit că drona nu avea încărcătură explozibilă. Provenienţa ei rămâne un mister. Aparatul de zbor pare a fi artizanal şi nu are însemne care să poată duce la identificarea proprietarului. Drona nu a fost detectată de radarele armatei.

"Numai întâmplarea a făcut să fie descoperită această dronă. Cine ştie de când este acolo, în zonă. Nu suntem aproape de graniţă, contrabandă, aici, în zonă, nu îşi are rostul", a transmis Marin Toader, primarul comunei Lereşti.

O altă ipoteză este că drona ar fi putut fi folosită pentru misiuni de recunoaştere şi strângere de informaţii. La doar doi kilometri de locul prăbuşirii se află o unitate militară. Este şi unul dintre motivele pentru care ancheta a fost preluată de DIICOT.

Reacții în comunitatea locală

Cazul a stârnit vâlvă în liniştita localitate de munte.

"Azi dimineaţă, când am văzut, chiar m-am mirat cu bărbatu-meu, zic: ia, uite, mă, aici, lângă noi", a spus o localnică din Lereşti.

"Am înţeles că e o dronă de transport, n-are treabă cu ruşii, cu nimic", a precizat alt cetăţean.

"A vrut să vină cu cadouri. Era drona lui Moş Crăciun şi a aterizat în Strâmtu, acolo", a glumit o persoană.

O echipă a Serviciului Român de Informaţii a scanat aparatul de zbor. Iar anchetatorii au ridicat amprente şi probe ADN pentru a da de proprietarul dronei.

