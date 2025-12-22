Antena Meniu Search
PSD susține demersul președintelui Nicușor Dan de a iniția o consultare în ianuarie în rândul magistraților, au declarat surse politice pentru Observator.

de Marius Gîrlaşiu

la 22.12.2025 , 18:11
SURSE: PSD, de acord cu iniţiativa lui Nicuşor Dan privind CSM. Grindeanu nu susţine suspendarea preşedintelui

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, le-a spus pesediștilor că el nu vede nimic în neregulă cu așa-zisul referendum, au declarat surse politice pentru Observator. Problema social-democraților este să nu i se mai zică referendum, pentru că tehnic nu e vorba de așa ceva, va fi doar o consultare.

Pe de altă parte, surse de la Cotroceni au declarat pentru Observator că va fi o consultare, nu un referendum. Sursele citate au spus că președintele Nicuşor Dan a folosit acest termen pentru impact și pentru a conferi greutate demersului.

Grindeanu nu susţine suspendarea preşedintelui

Legat de o eventuală inițiativă de suspendare a lui Nicușor Dan, PSD nu ia în calcul nici 1% propunerea AUR, au mai declarat sursele citate.

Amintim că șeful statului a anunțat ieri că în luna ianuarie va demara o consultare în rândul magistraților. Le va cere să spună dacă CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup restrâns din interiorul sistemului de justiție. Iar dacă răspunsul la această consultare publică ar fi acela că CSM nu acționează în interes public, atunci, în viziunea sa, întreaga conducere a Consiliului Superior al Magistraturii ar trebui să plece de urgență.

A venit și o reacție din partea secției de judecători din cadrul CSM, care spune că nu există nicio lege în vigoare care să îi permită președintelui României să demareze această consultare în interiorul unei profesii. Ba mai mult, cei de la CSM spun că nu vor tolera niciun fel de ingerință din partea puterii politice în activitatea judecătorească, atâta timp cât, susțin cei de la CSM, exercitarea atribuțiilor constituționale, inclusiv de către președinte, ar trebui să se facă cu respectarea principiului separației puterilor în stat.

În Parlament există deja voci în rândul partidelor suveraniste care au amenințat că vor demara o procedură de suspendare a președintelui Nicușor Dan dacă acesta va merge mai departe cu acest referendum în interiorul magistraturii.

AUR a anunțat în Parlament că mâine se vor reuni toți parlamentarii din partidele suveraniste să vadă câte semnături au pentru a iniția procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor. Au nevoie de cel puțin 155 de semnături pe care deocamdată nu le  au

Dacă ar iniția procedura, suspendarea ar ajunge la vot în Parlament, acolo ar avea nevoie de majoritate, adică cel puțin 233 de voturi, după consultarea CCR. Dacă ar strânge ipotetic cele 233 de voturi și ar vota suspendarea în Parlament, atunci se ajunge la referendum pentru demiterea președintelui. 

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

nicusor dan psd sorin grindeanu referendum csm judecatori magistrati justitie consultare
