Caz şocant în Prahova. Un adolescent de 16 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce ar fi înjunghiat un tânăr de 25 de ani. Victima a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar adolescentul a fost plasat în arest la domiciliu.

Adolescentul de 16 ani este cercetat pentru tentativă de omor după conflictul violent ce s-a petrecut în localitatea Filipeștii de pădure din județul Prahova.

Potrivit anchetătorilor, victima, un bărbat de 25 de ani ar fi fost înjunghiată cu un cuțit și a suferit răni în zona toracelui.

La fața locului au intervenit de urgență polițiști alertați prin apel la 112. Bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale și investigații de specialitate, iar cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

După administrarea probelor, minorul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, magistrații au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Nu se cunoaște la acest moment un motiv exact pentru care tânărul să reacționeze așa și nici nu ar fi avut loc o ceartă anterior.

Ambi locuiesc în satul Minierie și se cunoșteau de ceva vreme. Surse din anchetă spun că polițiștii din Filipeşti îl mai au în vedere pe agresor în câteva dosare, astfel că se cunoaște că acesta era agresiv și conflictual.

Ancheta continuă într-un dosar penal deschis pentru tentativă de omor.

