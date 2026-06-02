Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
Vremea se schimbă uşor în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile vor fi în creștere, însă instabilitatea atmosferică va continua să își facă simțită prezența. Sunt anunțate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, mai ales spre seară și în cursul nopții.
La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, izolat însoțite de descărcări electrice, local în Moldova, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile estice. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. Pe alocuri se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în estul, sudul și centrul teritoriului.
Vremea de mâine 3 iunie în ţară
Vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea înnorările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.
Vremea de mâine 3 iunie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va avea înnorări temporare și la începutul nopții vor fi averse slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13...14 grade. Spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață.
Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere ziua, apoi va fi ușor variabilă.
În Cluj, vremea se încălzeşte. Temperatura maximă va fi de 25 de grade.
Vremea de mâine 3 iunie pe litoral
Vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros ziua și, trecător , vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Noaptea, vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 17...19 grade.
Vremea de mâine 3 iunie la munte
Vremea se va încălzi.Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua. Seara și noaptea înnorările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină.Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.
