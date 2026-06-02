Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile

Vremea se schimbă uşor în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile vor fi în creștere, însă instabilitatea atmosferică va continua să își facă simțită prezența. Sunt anunțate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină, mai ales spre seară și în cursul nopții. 

de Redactia Observator

la 02.06.2026 , 15:06
Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile Harta temperaturi România Galerie (5)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse, izolat însoțite de descărcări electrice, local în Moldova, Muntenia și Dobrogea și pe arii restrânse în Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile estice. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. Pe alocuri se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în estul, sudul și centrul teritoriului.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 iunie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Vremea se va încălzi. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua în regiunile estice și la munte. Seara și noaptea înnorările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, în Banat, Crișana, Oltenia, local în Muntenia și pe arii restrânse în Transilvania. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor și vor fi posibile vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va avea înnorări temporare și la începutul nopții vor fi averse slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13...14 grade. Spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață.

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe spre sfârșitul nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 26...27 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade. Presiunea atmosferică va fi în scădere ziua, apoi va fi ușor variabilă.

În Cluj, vremea se încălzeşte. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. 

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 iunie pe litoral

Vremea va fi relativ normală termic. Cerul va fi temporar noros ziua și, trecător , vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 22 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade. Noaptea, vor fi condiții de ceață. Temperatura apei mării va avea valori de 17...19 grade.

Harta temperaturi România

Vremea de mâine 3 iunie la munte

Vremea se va încălzi.Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat va ploua. Seara și noaptea înnorările se vor accentua și vor fi averse, însoțite de descărcări electrice, în Carpații Occidentali și în Carpații Meridionali. Pe alocuri cantitățile de apă vor depăși 15...25 l/mp și va cădea grindină.Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor.

Harta temperaturi România

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo ploi temperaturi
Înapoi la Homepage
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 3 iunie. Se încălzește în cea mai mare parte a ţării, dar revin ploile și vijeliile
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.