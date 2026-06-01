Video Filmul tragediei din Dumbrăviţa. Matias, lovit mortal pe o stradă fără trotuare: "Se merge cu peste 100 km/h"

Tragediile nu ţin cont de sărbătoare: un băiat de 16 ani a murit călcat de maşină. la Dumbrăviţa, lângă Timişoara. Chiar dacă este una dintre cele mai bogate comune din ţară, localitatea nu are trotuare, iar adolescentul a fost nevoit să circule pe şosea. Şoferul a declarat că pur şi simplu nu l-a văzut. Oamenii susţin că reclamă această problemă de ani de zile, însă nimeni nu a făcut nimic. 

de Iulia Pop

la 01.06.2026 , 19:38
Era trecut de ora 23:00. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere, se vede cum Matias merge pe marginea şoselei din Dumbrăviţa, cât mai aproape de spaţiul verde. Se întorcea spre casă de la un magazin, pe un drum drept, dar slab iluminat. În spatele lui apare un autoturism care circula în aceeași direcție şi care pur şi simplu îl spulberă pe băiat. Șoferul a declarat că nu l-a văzut pe adolescentul care era îmbrăcat în negru. Un simplu accesoriu l-ar fi salvat.

Noaptea când vizibilitatea scade trebuie purtate accesorii reflectorizante sau o sursă de lumină, poate părea un detaliu minor, însă pe străzi precum aceasta fiecare metru văzut la timp poate înseamna o șansă în plus la viață.

Localnicii spun că trageda ar fi fost evitată dacă localitatea avea trotuare. Mai ales că au semnalat demult problema autorităților. 

"Am aflat vestea de dimineata, nu-mi vine sa cred. Nu suntem în stare să facem un trotuar aici. Un copil extraordinar, cel mai cuminte copil, unul frumos, inteligent. Cu un bun simţ aparte".

"E foarte periculos. Sunt luminile care nu luminează, prea puţin".

"Strada are un km jumătate. Se merge cu peste 100 km/h", spun localnicii.

Explicaţia primarului?

"A fost o stradă cu probleme de cedare, abia am reuşit în posesie, nici acum nu avem tot terenul din jurul străzii. Sunt sute de strazi fara trotuare, sute. Va daţi seama că nu putem să facem trotuare peste tot", spune Horia Bugarin, primar Dumbrăviţa.

Oamenii se tem că o astfel de tragedie s-ar putea repeta, cu atât mai mult cu cât în zonă urmează să fie construit un liceu.

Matias juca la Clubul Sportiv din localitate si visa să devină fotbalist profesionist. Colegii se vor întâlni în această seară la stadion să îi aducă un ultim omagiu.

