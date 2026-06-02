Un accident grav, surprins de o cameră de bord, s-a încheiat cu moartea unui şofer de 82 de ani, în Iaşi. Bărbatul a intrat pe contrasens şi s-a izbit frontal de un TIR. În urma impactului, maşina sa a fost proiectată într-un alt autoturism. Medicii au încercat minute în şir să îl resusciteze, însă fără succes.

Sunt imaginile care surprind clipa în care tragedia devine inevitabilă. Autoturismul pătrunde pe contrasens şi loveşte frontal tirul, în apropiere de satul Sârca. Forţa impactului este uriaşă.

"Autoturismul condus de bărbatul de 82 de ani ar fi fost proiectat într-un alt autovehicul, condus de un bărbat de 65 de ani", a declarat Adina Ciobanu - IPJ Iași.

Nu a supravieţuit

În secundele următoare, maşina se răsuceşte necontrolat, iar bucăţi din partea frontală sunt împrăştiate pe şosea. Atât maşina, cât şi mastodontul ajung în şanţul de pe marginea drumului. Şoferii care s-au oprit pentru a da o mână de ajutor au sunat imediat la 112. Echipajele l-au găsit pe bărbatul de 82 de ani prins între fiarele maşinii.

"Era în stop cardio-respirator din politraumă, cu multiple traumatisme, de la cranio-cerebral până la toraco-abdominal şi membre. S-a efectuat resuscitare timp îndelungat, din păcate fără răspuns la manevrele de resuscitare", a declarat Diana Cimpoeșu, UPU-SMURD Iaşi.

Celelalte persoane implicate au primit îngrijiri la faţa locului, iar şoferii au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

