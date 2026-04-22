Video Sfârșit cumplit pentru un bebeluș de 9 luni: autopsia indică o posibilă asfixiere, anchetă pentru omor

 Anchetă deschisă pentru omor, după moartea subită a unui bebeluş în vârstă de 9 luni. Băieţelul a fost adus de părinţi, în urmă cu două zile, fără suflare, la Spitalul din Horezu. Mama le-a declarat medicilor că a observat că nu mai respiră. Raportul preliminar al autopsiei a arătat însă că moartea ar fi fost violentă, aşa că poliţiştii şi procurorii fac verificări suplimentare.

de Laura Ilioiu

la 22.04.2026 , 14:20

Inițial, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, însă rezultatele necropsiei au indicat un alt rezultat. Mai exact, există suspiciuni că moartea a fost provocată prin asfixiere. Totodată, din primele informații, copilul avea și alte probleme de sănătate.

Acesta a fost dus, în urmă cu câteva luni, la spitalul din București pentru a-l trata. Nu putea fi hrănit corespunzător, a suferit și câteva intervenții chirurgicale. Mama a spus că acesta, în ziua în care a decedat, era într-o stare bună, era activ, iar după ce și-a făcut treburile prin gospodărie, a revenit la el în cameră să verifice dacă totul este în regulă și a descoperit că acesta nu mai respiră.

Ambii părinți se aflau în locuință în acel moment, așa că l-au dus la spital. Nimeni nu a fost reținut pentru moment, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele care au provocat decesul.

