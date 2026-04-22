Anchetă deschisă pentru omor, după moartea subită a unui bebeluş în vârstă de 9 luni. Băieţelul a fost adus de părinţi, în urmă cu două zile, fără suflare, la Spitalul din Horezu. Mama le-a declarat medicilor că a observat că nu mai respiră. Raportul preliminar al autopsiei a arătat însă că moartea ar fi fost violentă, aşa că poliţiştii şi procurorii fac verificări suplimentare.

Inițial, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, însă rezultatele necropsiei au indicat un alt rezultat. Mai exact, există suspiciuni că moartea a fost provocată prin asfixiere. Totodată, din primele informații, copilul avea și alte probleme de sănătate.

Acesta a fost dus, în urmă cu câteva luni, la spitalul din București pentru a-l trata. Nu putea fi hrănit corespunzător, a suferit și câteva intervenții chirurgicale. Mama a spus că acesta, în ziua în care a decedat, era într-o stare bună, era activ, iar după ce și-a făcut treburile prin gospodărie, a revenit la el în cameră să verifice dacă totul este în regulă și a descoperit că acesta nu mai respiră.

Ambii părinți se aflau în locuință în acel moment, așa că l-au dus la spital. Nimeni nu a fost reținut pentru moment, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cauzele care au provocat decesul.

