"Nu merge cu premier surogat". Ce soluţie propune Traian Băsescu pentru viitorul Guvern

Traian Băsescu nu admite scenariul unui Guvern tehnocrat şi consideră că o astfel de învestire va însemna că inclusiv președintele devine "președinte surogat". Fostul șef al statului susține că noul premier trebuie să fie din PNL sau PSD și vorbește despre refacerea coaliției de guvernare. 

de Denisa Vladislav

la 02.06.2026 , 14:50
"Nu merge cu premier surogat". Ce soluţie propune Traian Băsescu pentru viitorul Guvern - Sursa: Hepta
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Nu merge cu "premier surogat"! Tergiversarea desemnării unui premier și a formării unui guvern solid, cu o susținere certă în Parlament, deteriorează rapid situația politică, economică, socială şi de securitate a țării, agravate şi de faptul că şeful armatei este pus sub urmărire penală.", a declarat Traian Băsescu

În opinia fostului președinte, disputele din interiorul partidelor și lipsa de compromis politic afectează direct stabilitatea țării. 

Traian Băsescu consideră că singura variantă funcțională este menținerea actualelor înțelegeri politice și desemnarea unui premier din interiorul partidelor mari.

Articolul continuă după reclamă

"Din păcate, pentru partidele parlamentare orgoliile, interesele de partid şi ale clientelei politice sunt mai presus de interesul ca ţara să beneficieze de un guvern solid într-o perioadă de criză. Partidele Alianţei trebuie să ştie că prin "linii roşii" şi acuzaţii reciproce nu pot justifica nici sustragerea de la asumarea răspunderii şi nici sabotarea intereselor legitime ale ţării într-un moment de criză.

Singura soluție credibilă și utilă pentru țară este menținerea Protocolului Alianței și desemnarea unui premier din partea PNL,altul decât Bolojan sau, dacă liberalii nu își mai asumă această responsabilitate, desemnarea unui premier din partea PSD, altul decât Grindeanu.

Ideea unui "guvern al meu", prin desemnarea unui candidat fără partid parlamentar, este o eroare.  

Dacă "guvernul meu" va fi investit de Parlament, va fi un guvern slab cu un "premier surogat" dar şi cu un preşedinte care devine "preşedinte surogat", a adăugat Traian Băsescu

"Iar după un timp, noi toţi vom afla că "tandemul surogat" a devalizat bugetul ţării, a tăiat alocaţia pentru mame, a mărit tva-ul, a mărit datoria şării şi că nu poate face nimic. Asta e!", a concluzionat fostul preşedinte al României. 

Băsescu respinge explicit ideea unui premier tehnocrat sau fără susținere politică în Parlament. 

Denisa Vladislav Like
basescu guvern premier tehnocrat
Înapoi la Homepage
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Ştiri politice » "Nu merge cu premier surogat". Ce soluţie propune Traian Băsescu pentru viitorul Guvern
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.