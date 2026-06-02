Schimb acid de replici între România şi Rusia la ONU: "Nu mutăm graniţe după cum ar vrea unii"

Val de sprijin pentru România la ONU. Pentru prima dată în 70 de ani, Consiliul de Securitate al Organizaţiei s-a reunit la cererea ţării noastre. Cazul dronei care a explodat pe blocul din Galaţi a fost dezbătut aseară, la New York. 56 de ţări au acuzat Rusia de escaladare şi au condamnat ferm cel mai grav incident de securitate din ţara noastră de la începerea războiului din Ucraina. Reuniunea a fost presărată şi de un schimb acid de replici între România şi Rusia.

Înconjurată de zeci de ambasadori, şefa diplomaţiei române la ONU a prezentat încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi pericolele care vin din partea Rusiei. Oana Ţoiu a avut în mapă şi raportul oficial scris de ministerul Apărării, cu probe care arată clar că drona încărcată cu explozibil era rusească.

Schimb acid de replici între Rusia şi România

"Adevărul nu este întotdeauna evident de la sine. Şi adevărul trebuie protejat, aşa cum ne protejăm teritoriul, apele şi spaţiul aerian. Nu ar trebui să considerăm această nouă escaladare ca o nouă normalitate. Avem o responsabilitate comună nu doar pentru a arăta care sunt limitele, dar şi pentru a ne asigura că nu mutăm aceste graniţe sau limite după cum ar vrea unii. Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată", a declarat ministrul Oana Ţoiu.

Replica Moscovei nu s-a lăsat aşteptată. Ambasadorul rus crede că România s-a pripit în deciziile pe care le-a luat şi a acuzat statele occidentale că ar alimenta o aşa-zisă isterie împotriva Rusiei.

"Credem că nu e o coincidenţă că acest incident vine la o zi după ce Zelenski a vorbit cu Trump şi a cerut rachete. E regretabil că România nu a furnizat Rusiei date concrete. În loc de cooperare profesională, au fost luate sancţiuni, cum ar fi retragerea consului Rusiei la Constanţa", a replicat Vasili Nebenzia, reprezentantul Rusiei la ONU.

Reprezentantul Moscovei a folosit ca argument inclusiv declaraţia lui Nicuşor Dan potrivit căreia drona a fost deviată de apărarea ucraineană. "Atragem atenţia asupra inconsecvenţelor din declaraţiile oficialilor români".

"Ne confruntăm, încă o dată, cu un mare paradox. Uneori, cei care nu au argumente pentru a-şi justifica comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate, schimbând adevărul prin propriile naraţiuni", a declarat Oana Ţoiu.

Apropiată de Rusia, China a încercat să stingă focul. "China face apel să nu escaladeze lupta, să nu apară provocări şi să nu se mărească câmpul de luptă", a declarat Fu Cong, reprezentantul Chinei la ONU. "Vom apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul NATO", a subliniat şi reprezentantul SUA în Consiliul de Securitate al ONU, Dan Negrea.

Rusia ameninţă România

Un total de 56 de ţări au denunţat comportamentul Rusiei.

Jurnalist: La Naţiunile Unite sunt 193 de membri. Lipsesc unele ţări. În afară de Rusia, există ţări care nu v-au plăcut aşa de mult?

Oana Ţoiu: Nu considerăm că ţările care nu au semnat lipsesc sau nu şi-au arătat solidaritatea. Consiliul de Securitate are, desigur, propriile mecanisme, ca şi comunitatea internaţională.

Ameninţările au continuat să curgă chiar şi după reuniunea de urgenţă. De la Moscova, fără să detalieze, purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe a promis că Rusia nu va lăsa fără răspuns decizia României de a închide Consulatul din Constanţa.

