Primăria Bucureşti anunţă că, de luni, vor începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova, distrus în urma exploziei de acum un an, după ce au fost finalizate toate etapele preliminare. Muncitorii vor fi însoţiţi în permanenţă de organele de cercetare penală.

"Luni începem să punem în siguranţă blocul din Rahova! Aşa cum am promis, am încheiat la termen toate etapele pe care am fost obligaţi să le parcurgem", anunţă, joi, Primăria Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook.

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Până pe 9 septembrie au fost evaluate toate cele 270 de apartamente din cinci scări vecine cu cea afectată de explozie. De asemenea, până pe 15 septembrie s-au terminat de analizat, verificat şi clarificat raportul de monitorizare rezultat.

"Ieri, am dat ordinul de reluare a lucrărilor de punere în siguranţă. Încă de azi, constructorul şi-a reluat organizarea de şantier, iar de luni, demarează lucrările propriu-zise. Începe cu montarea aşa-numiţilor «popi». Sunt stâpi temporari de susţinere, care se pun doar pe scara blocului, conform proiectului tehnic", a mai transmis municipalitatea.

Oficialii Primăriei Bucureşti anunţă că muncitorii vor fi însoţiţi în permanenţă de organele de cercetare penală.

În 11 septembrie, Primăria Bucureşti anunţa că s-a finalizat evaluarea tuturor apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozie, iar raportul de peste 500 de pagini a fost predat dirigintelui de şantier.

Ei explicau atunci că se pun în siguranţă cele cinci scări din apropierea celei care a fost complet distrusă în explozie. În scara respectivă, punerea în siguranţă se face doar pentru ca oamenii să poată intra şi să-şi ridice bunurile.