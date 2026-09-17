O întâmplare neobișnuită a avut loc la o cabană din localitatea Măguri, județul Cluj. O vacă pe nume Elsa, lăsată liberă prin sat, a intrat în curtea proprietății și a căzut accidental în piscina cabanei.

Potrivit reprezentanților cabanei, animalele ar fi lăsate de localnici să circule libere prin sat, iar Elsa a ajuns astfel în curtea proprietății.

Elsa a căzut în piscină și a reușit să iasă singură

Vaca a ajuns accidental în piscină și a făcut o baie scurtă. Deși nu s-a descurcat prea bine la înot, animalul a reușit în cele din urmă să iasă singur din apă.

Articolul continuă după reclamă

Incidentul nu s-a soldat cu urmări grave pentru Elsa, însă piscina și împrejmuirea proprietății nu au scăpat fără pagube.

Ce avarii a cauzat Elsa

În încercarea de a ieși, vaca a rupt folia de protecție a piscinei și o parte din gard.

Proprietarul animalului a achitat pagubele produse în urma incidentului.