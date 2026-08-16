La pompă, orice scădere de preţ se simte. Şi probabil aţi sesizat în această dimineaţă, dacă aţi avut nevoie de un plin de motorină. Acciza a fost redusă la miezul nopţii cu 20%. Teoretic, ar trebui să salvăm cam 34 de lei pentru un plin de 50 de litri. Practic, reducerea accizei nu se aplică peste tot.

După miezul nopții vedem deja efectul reducerii accizei. La unele benzinării, prețurile la motorină au scăzut, în medie, cu până la 70 de bani pe litru, iar motorina standard ajunge la aproximativ 10 lei și 05 bani. Aşa se traduce, de astăzi acciza de 20% la motorină. O gură de oxigen pentru şoferi, care vor salva până la 68 de bani pe litru la pompă.

Aseară, unii au vrut să profite imediat de ieftinire şi au făcut plinul.

Cât costă litrul de motorină de astăzi

Articolul continuă după reclamă

Pentru un șofer care își umple rezervorul cu 50 de litri, ieftinirea de la pompa înseamnă o economie de aproximativ 35 de lei. Reducerea este însă temporară: se aplică până la finalul lunii, când autoritățile vor analiza din nou nivelul accizei și vor decide dacă aceasta va fi redusă în continuare. Pentru benzină, prețurile raman neschimbate.

Cu toate acestea, la unul dintre lanțurile de benzinării cu cele mai mari prețuri din București, după miezul nopții, când reducerea accizei a intrat în vigoare, prețul motorinei a rămas, cel puțin pentru moment, neschimbat la pompă.

Înainte ca măsura să intre în vigoare, fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan a postat un mesaj pe reţelele sociale, în care a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan.

"Am spus că vom căuta soluții și asta am făcut. Domnule Ilie Bolojan, dumneavoastră le-ați cerut românilor, lună după lună, să suporte scumpiri, să facă economii și să strângă cureaua. Noi am ales alt drum. Reducerea prețului motorinei este un prim pas", a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Respirăm uşuraţi, însă, numai până la finalul lunii. Acciza se aplică până la data de 31 august.