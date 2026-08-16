S-a încheiat pelerinajul de la Mănăstirea Nicula! Mii de oameni din toate colţurile ţării, dar şi din străinătate, au ales, timp de trei zile, liniştea mănăstirii din Ardeal. S-au rugat zi şi noapte la icoana făcătoare de minuni. Iar ieri, de hramul mănăstirii, au luat parte la slujba dedicată Maicii Domnului.

E finalul unui pelerinaj unic. Cel mai mare din Ardeal. Trei zile şi trei nopţi de evlavie, zeci de kilometri parcurşi pe jos, nopţi sub cerul liber. La 13 ani, Mihai e pentru prima oară la pelerinaj, cu mama, bunica şi sora sa.

Mihai: Aici rugăciunile chiar se împlinesc.

Reporter: Aţi înnoptat sub cerul liber, nu?

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Mihai: Da, a fost foarte frumos. O experienţă inedită. Maica are o putere. Spui rugăciunea şi dorinţa şi imediat ţi-o îndeplineşte.

Un crez care îi aduce pe mulţi, aici, an de an. Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, a fost scoasă din biserică și așezată în aer liber. Este un moment care are loc o singură dată pe an.

Icoana a fost pictată de preotul Luca din Iclod şi se spune că în urmă cu peste 300 de ani a lăcrimat timp de 26 de zile. De atunci, e considerată făcătoare de minuni.

Din mulţime, Irina povesteşte că ei, rugăciunile i-au fost auzite. În cele mai grele momente. "M-am rugat pentru fetiţa mea, a fost foarte bolnăvioară şi am venit la Maica Domnului şi am îngenunchiat şi am plâns. Fata era foarte grav bolnavă şi acum e mare, are 23 de ani, are şi un copilaş şi e sănătoasă, slavă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului de la Nicula".

La fel ca ea, sunt şi alţi pelerini care revin an de an la Nicula. "Îmi place aici pentru că mă rog bunului Dumnezeu pentru familia mea, pentru tot ce este bun să ne dea bunul Dumnezeu". Mănăstirea Nicula e acum unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din Transilvania. Așezământul monahal este cunoscut și pentru tradiția picturii pe sticlă.