O noua dronă a fost doborâtă în această dimineaţă, dupaă ce a pătruns ilegal în spaţiul aerian al României. Sistemele de supraveghere ale Armatei au detectat ţinta, la aproximativ 24 km de Galați. Din fericire, un avion de lupta F-18 al Forțelor Aeriene Spaniole a doborât la timp drona. Înainte, însă, locuitorii din Tulcea şi Galaţi au primit mesaje de Ro-Alert, în care erau avertizaţi de pericol. Este, aşadar, a şasea alertă din această săptămână.

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere au detectat ținta la ora 04.44. Aeronava F-18, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu drona și a primit aprobarea de angajare.

La ora 05.01, drona a fost interceptată și doborâtă în condiții de siguranță. Un posibil punct de impact al resturilor a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Ministrul interimar Apărării, Radu Miruță, a precizat că două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate preventiv în aer, au primit aprobarea de angajare după detectarea țintei.

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Alerta aeriană a încetat la ora 5.20

„În această noapte, o nouă dronă a intrat fără a avea permisiune în spațiul aerian național și a fost doborâtă. La ora 04:44, ținta a fost descoperită intrând în spațiul aerian național, la 24 km nord de Galați, moment în care două avioane de vânătoare F-18 spaniole, ridicate deja preventiv în aer, au primit aprobare de angajare”, a transmis ministrul, duminică dimineața, pe Facebook.

Radu Miruță i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români de la centrul de comandă pentru misiune.

Alerta aeriană pentru județul Galați a încetat la ora 05.20.

„România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre. Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a transmis ministrul interimar Apărării.