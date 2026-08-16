Dacă există un desert care miroase a vacanţă, a Transilvania şi a copilărie, atunci sigur acela este kurtosul. Îl vezi, îi simţi mirosul de la câţiva metri şi e aproape imposibil să treci mai departe fără să guşti. A pornit de la o rețetă simplă, veche de sute de ani, şi astăzi a ajuns un deliciu desăvârşit: cu nucă, cocos sau scorţişoară. Varianta modernă are chiar şi fistic, bezea sau înghețată.

Totul începe cu un aluat bine făcut şi înfăşurat pe un cilindru de lemn. De aici şi numele desertului: în limba maghiară, "kürtö" înseamnă "coş de fum", iar "kalács" vine de la "colac".

Reţeta perfectă de kurtoskalacs

Aşa arată un laborator de kürtöskalacs. Aluatul este rulat întâi pe astfel de cilindrii, apoi este dat cu ulei, presărat cu zahăr şi trebuie să stea la dospit aproximativ 30 de minute pentru ca produsul final să fie crocant la exterior şi foarte pufos la interior.

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Urmează coacerea, între cinci şi zece minute. Iar apoi, partea în care tradiţia lasă loc imaginaţiei. "Avem şi variante tartinabile cu diferite creme în el, de exemplu acesta, cu nutella. Şi în momentul ăsta o să-l tai pentru a fi mai uşor de servit".

Au transformat o reţetă tradiţională într-o mică afacere

La Braşov, Valentina și Răzvan Trăistaru au transformat reţeta tradiţională într-o mică afacere. "Avem varianta de fistic, cu cataif, zmeură, cremă de lapte, de cocos, facem noi bezea aici. Kürtös cu îngheţată, pentru că clienţii noştri fac parte din categoria clienţilor tineri. Aluatul e moale, gândiţi-vă că e ca un brownie cu îngheţată", a declarat Valentina Trăistaru, antreprenor.

Clasic sau modern, kürtöskalacs e dovada clară că gusturile nu se discută. Se execută. "E prima dată. Curiozitatea, am văzut tot timpul, ce mi-a spus el, ce mi-a povestit. Eu am mâncat când eram mai mic. Ştiu că toată lumea mănâncă, e bun".

Prima reţetă scrisă de kürtöskalacs datează din 1784 şi a fost a contesei Maria Mikes, din Zăbala. Atunci, preţul desertului era la mica înţelegere. Astăzi, o porţie costă între 20 şi 35 de lei.