Tragedie într-o comună din județul Suceava. Un motociclist de 17 ani a murit după ce o șoferiță l-a izbit în plin. Tânăra de 20 de ani nu a acordat prioritate motocicletei care venea din sens opus. Iar impactul a fost inevitabil.

Adolescentul a fost dus de urgenţă la spital, însă medicii nu l-au putut salva. Șoferița care a provocat accidentul a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ.

S-a ales, însă, dosar penal pentru ucidere din culpă.

Victima, Alexandru Macovei, era din Câmpulung Moldovenesc și se deplasa pe motocicletă alături de un grup de prieteni. Accidentul s-a produs duminică, în jurul orei 14:30, pe DN17, în comuna Vama, relatează Monitorul de Suceava.

Potrivit anchetatorilor, o șoferiță de 20 de ani din Vama, aflată la volanul unui BMW, a virat la stânga pentru a intra pe un drum secundar și nu ar fi acordat prioritate motocicletei care circula din sens opus. În urma coliziunii violente, cele două vehicule au fost grav avariate.

Polițiștii au stabilit, în urma cercetărilor preliminare, că în cauză sunt indicii atât de neacordare de prioritate, cât și de viteză neadaptată din partea motociclistului.

"Din primele verificări, cauza accidentului ar fi neacordarea de prioritate din partea conducătoarei auto, precum și viteza excesivă din partea motociclistului", a transmis comisarul-șef Ionuț Epureanu, adjunctul inspectorului-șef al IPJ Suceava.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, și deține permis de conducere valabil. De asemenea, și motociclistul avea permis categoria A1, iar testele au arătat că nu consumase alcool.

Tânărul a fost găsit conștient după impact, însă, din cauza rănilor grave, a decedat la ora 17:15, la Spitalul Județean Suceava.

Ancheta continuă într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă.

Potrivit informațiilor din anchetă, motocicleta nu avea asigurare RCA valabilă. Apropiatii spun că adolescentul postase imagini cu motocicleta cu o zi înainte de tragedie, după ce făcuse o plimbare în zona Colibița, iar în ziua accidentului se afla într-un grup de patru motocicliști aflați într-o tură spre Gura Humorului.

